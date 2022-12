Mary Kay Inc. anuncia prêmios, marcos e conquistas de todo o ano de 2022

Sinais de fogos de artifício na cor rosa: Mary Kay Inc. está comemorando suas conquistas anuais.Ao longo de 2022, a icônica empresa internacional de empreendedorismo promoveu suas inovações em ciência da pele, continuou seus esforços de sustentabilidade e impacto social bem como conquistou prêmios de prestígio por seus negócios e liderança. É uma beleza, e prova de que a marca de quase 60 anos continua com sua posição de liderança para mulheres a nível mundial.

Abaixo estão algumas conquistas selecionadas ao longo de 2022. Clique aqui para ver a lista completa.

ÉTICA E ECOSSISTEMA: EXCELÊNCIA EMPRESARIAL

Um ótimo lugar para trabalhar

A Resume.io publicou uma lista de “Empresas cujos funcionários não querem sair“, classificando a Mary Kay em 8º lugar. Outras empresas incluídas: Virgin Atlantic, Merck & Co. e Thomson Reuters.

A Mary Kay recebeu quatro prêmios principais como empregadora em toda a Europa e Malásia da Kincentric.

A Mary Kay foi nomeada uma das Melhores Empregadoras de Médio Porte da América em 2022 pela Forbes .

. A Deloitte nomeou a Mary Kay como uma das Empresas Melhor Administradas dos EUA em 2022.

A Mary Kay China foi nomeada “Melhor Empregadora do Ano” pela Yidian Zixun.

A Mary Kay China recebeu o prêmio “Excelentes Casos de Inovação em Negócios na China de 2021 a 2022” na 9 a Conferência de Inovação de Negócios da China para a Consultora de Beleza Mary Kay como um modelo contemporâneo de oportunidade flexível de ganhos.

Conferência de Inovação de Negócios da China para a Consultora de Beleza Mary Kay como um modelo contemporâneo de oportunidade flexível de ganhos. A Mary Kay China foi premiada como “Melhor Empregadora de Plataforma de Desenvolvimento de Carreira” pelo China Business Journal.

A Mary Kay China foi apresentada como um caso prático de DEI no “Conduzindo DEI, Guia de Melhores Práticas 2022” compilado pelo Page Group em cooperação com a sHero.

A Mary Kay China recebeu o prêmio “Melhores Empresas de Ponta Empregadoras de Mulheres” da sHero.

A Mary Kay Polônia foi nomeada uma das “Melhores Empregadoras da Polônia em 2022” pela Financial Magazine .

. A Mary Kay República Tcheca / Eslováquia recebeu a designação de “Melhor Empregadora” pelo Programa de Melhores Empregadoras da Kincentric.

A Mary Kay Belarus recebeu o “Prêmio Número Um de Empresa de Cosméticos de Vendas Diretas” do prêmio nacional anual “Número Um” bielorrusso.

A Mary Kay Espanha recebeu a designação de “Melhor Empregadora” pelo Programa Kincentric Best Employers.

A Mary Kay Europa recebeu a designação de “Melhor Empregadora” pelo Programa Kincentric Best Employers.

A Mary Kay Malásia recebeu a designação de “Melhor Empregadora” pelo Programa Kincentric Best Employers.

Efetividade Organizacional

Deborah Gibbins, Diretora de Operações, expandiu seu cargo em operações para apoiar a estratégia digital da empresa a fim de ser uma empresa mais habilitada para tecnologia com todas as funções de TI agora subordinadas a ela.

Nathan Moore foi nomeado para o cargo recém-criado de Presidente de Vendas Globais e Marketing, e assumiu a responsabilidade por todos os mercados da Mary Kay a nível mundial, ao respaldar as Consultoras de Beleza Independentes Mary Kay.

Chaun Harper expandiu seu cargo como Diretor da Cadeia de Fornecimento com responsabilidades adicionais para compras diretas e funções de fabricação contratada.

Dra. Lucy Gildea expandiu seu cargo como Diretora de Inovação, Produto e Ciência. Suas funções adicionais incluem desenvolvimento de novos produtos, estratégia e planejamento de portfólio de produtos, desenvolvimento de processos e comercialização (PrD&C), engenharia de embalagens (PE) e conformidade de P&D.

Reconhecimento de Liderança

Ciência Atrás da Beleza

Seis beneficiárias de todo o mundo receberam bolsas criadas para elevar as mulheres jovens nos campos STEAM e incentivá-las a continuar suas paixões e atividades profissionais.

A Mary Kay, em parceria com a Sociedade de Dermatologia Investigativa concedeu quatro bolsas de pesquisa em saúde / doenças da pele a pesquisadoras.

A Mary Kay recebeu o prêmio Gold Stevie de “COVID: Produto Mais Valioso” por seu higienizador para mãos na 20a Premiação Anual de Empresas nos EUA.

Inovação Digital

O aplicativo Mary Kay® foi nomeado finalista na categoria Inovação Tecnológica pela Direct Selling Association.

A Mary Kay China RC Store foi um caso comercial destacado na pesquisa “Fechando a Brecha de Gênero na Era Digital”, iniciada em conjunto pela Academia de Ciências Sociais de Xangai e pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial.

PROPÓSITO E IMPACTO SOCIAL: CATALISADOR DE MUDANÇAS

Capacitação e Igualdade Femininas

Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI)

O Departamento Jurídico da Mary Kay recebeu o Prêmio Magna Stella por seus esforços de DEI do Texas General Counsel Forum.

A Mary Kay China recebeu o Prêmio Ouro de Empregadora Principal de Mulheres e Prêmio Conduzindo DEI com as Melhores Práticas da China na cerimônia de premiação sHero de 2022

Mediante sua parceria com o Equal Rights Trust, a Mary Kay ajudou a alavancar a “Iniciativa de Discriminação Algorítmica”, um novo programa de pesquisa e defesa para reunir evidências sobre padrões de discriminação decorrentes do uso de inteligência artificial e sistemas algorítmicos de tomadas de decisão.

No Encontro Anual SCC75 da Sociedade de Químicos Cosméticos (SCC), a Sra. A’Lelia Bundles, tataraneta de Madame C.J. Walker, e Michelle Hines, Ph.D., Diretora de Formulação de Produtos da Mary Kay, apresentou as Bolsas Madam C.J. Walker a estudantes minoritários sub-representados que buscam ensino superior em disciplinas STEM referentes a cosméticos e ao setor de cuidados pessoais.

a estudantes minoritários sub-representados que buscam ensino superior em disciplinas STEM referentes a cosméticos e ao setor de cuidados pessoais. A Mary Kay se uniu ao Acelerador Alvo de Igualdade de Gênero do Pacto Global da ONU como seguimentoàConsulta da Estratégia de Igualdade de Gênero do Pacto Global da ONU de junho de 2021 para aprofundar a implementação dos Princípios de Capacitação Feminina e reforçar a contribuição da empresa para SDG 5.5, que exige a participação total de mulheres e oportunidades iguais de liderança até 2030.

Compras Direcionadas ao Gênero e Diversidade de Fornecedores

Deborah Gibbins, Diretora de Operações, assinou o encaminhamento do Resumo de Advocacia de Compras Direcionadas ao Gênero Feminino da ONU, intitulado: “Valor Estratégico de Compras. Por que compras direcionadas ao gênero fazem sentido às empresas“.

A Mary Kay foi nomeada Campeã Prata 2022 em Diversidade e Inclusão de Fornecedores por seu compromisso com a diversidade e inclusão mundial de fornecedores quanto ao aumento de gastos, políticas e procedimentos inclusivos, ao lado da Bayer, Eaton Corporation, Goldman Sachs e Marriott International.

Julia Simon, Diretora Jurídica e Diretora de Diversidade e Inclusão, falou no evento feminino da ONU para Europa e Ásia Central (ECA) e KAGIDER sobre as conclusões de uma pesquisa sobre compras direcionadas ao gênero conduzida pela IPSOS na Turquia para compreender melhor as barreiras que as mulheres empreendedoras enfrentam. Simon pediu aos setores público e privado que adotem estratégias de compras direcionadas ao gênero.

Pesquisa do Câncer

A Mary Kay Ash Foundation SM anunciou US$ 1 milhão em doações concedidas a dez pesquisadoras que conduzem pesquisas inovadoras em cânceres que afetam as mulheres dos principais institutos e universidades de pesquisa do câncer do país.

anunciou US$ 1 milhão em doações concedidas a dez pesquisadoras que conduzem pesquisas inovadoras em cânceres que afetam as mulheres dos principais institutos e universidades de pesquisa do câncer do país. Dra. Lucy Gildea, Diretora de Inovação, Produto e Ciência, aceitou o Prêmio Prosperidade da Comunidade de Apoio contra o Câncer do Norte do Texas em nome da Mary Kay Ash Foundation.

A Mary Kay Ash Foundation, em cooperação com o Harold C. Simmons Comprehensive Cancer Center no UT Southwestern Medical Center em Dallas, anunciou outra beneficiária da Bolsa Internacional de Pós-Doutorado em Pesquisa do Câncer, a Dra. Maria del Rosario Chica Parrado, uma bióloga pós-doutoranda de Málaga, Espanha.

Violência de Gênero (GBV) e Violência Doméstica (VD)

A Mary Kay foi reconhecida no relatório oficial “Enfrentando a Violência Sexual Relacionada a Conflitos: Oportunidades do Setor Privado para Envolvimento” lançado durante a UNGA 77 pela Rede de Ação contra a Violência Sexual em Conflitos da ONU, uma corporação de 21 entidades da ONU trabalhando para prevenir e responderàviolência sexual relacionada a conflitos, e pela organização ‘Committed to Good’ (Comprometidos com o Bem).

Na Comissão sobre o Estatuto da Mulher (CSW66), o Relatório Anual de 2022 do Fundo Fiduciário da ONU para Acabar com a Violência contra as Mulheres em suas atividades de 2021 reconheceu a Mary Kay Ash Foundation e os esforços da Mary Kay para eliminar a violência contra mulheres e meninas, junto com os governos de 15 países e nove Comitês Nacionais Femininos da ONU.

A Mary Kay e a Mary Kay Ash Foundation apoiaram a Orientação de GBV da CARE para Programas de Desenvolvimento, uma ferramenta prática para implementar intervenções de GBV de alta qualidade nas áreas de impacto da CARE em contextos em desenvolvimento.

O Instituto Mary Kay foi reconhecido pela Associação Brasileira de Venda Direta (ABEVD) por sua campanha 2021 de conscientização sobre a violência de gênero, “Sinal Vermelho”.

Resposta de Emergência

Junto com uma declaração de apoio, a Mary Kay anunciou uma doação ao Apelo Humanitário da Cruz Vermelha para a Crise Humanitária na Ucrânia.

A Mary Kay recebeu o prêmio de Parceria Corporativa da Cruz Vermelha dos EUA por sua resposta de emergência ao conflito na Ucrânia.

A Mary Kay Ash Foundation recebeu o prêmio Bronze Stevie por seus esforços de ajuda contra a COVID-19 na 20 a Premiação Anual de Empresas nos EUA.

Premiação Anual de Empresas nos EUA. Desde março de 2022, o Programa de Caridade da Mary Kay China alocou 1.049.800 yuans para fornecer materiais de proteção e suprimentos de subsistência a 73 comunidades em 15 cidades em respostaàepidemia de COVID-19.

Impacto Social Global e Comunidade Local

A Mary Kay ficou em 91º lugar no Índice de Poder de Propósito. Esta é a terceira iteração do maior estudo já medido de percepções de propósito de marca, com base em mais de 20.500 classificações individuais entre mais de 5.500 consumidores e funcionários dos EUA, abrangendo mais de 200 marcas diferentes.

SUSTENTABILIDADE E ESG: ENRIQUECENDO VIDAS HOJE PARA UM AMANHÃ SUSTENTÁVEL

Mudanças Climáticas

A Mary Kay participou de um evento organizado pela Secretaria Regional da Iniciativa Triângulo de Coral sobre Recifes de Coral, Pesca e Segurança Alimentar (CTI-CFF). A discussão intitulada “Mulheres Líderes Protegendo a Biodiversidade Ameaçada e as Espécies Ameaçadas do Triângulo de Coral” destacou inovações e ações realizadas por líderes femininas em todo o Triângulo de Coral na proteção da biodiversidade marinha.

Na Comissão sobre a Condição da Mulher (Commission on the Status of Women – CSW66), o Acelerador do Empreendedorismo Feminino (Women’s Entrepreneurship Accelerator – WEA) organizou um painel intitulado “Investindo em Mulheres Empreendedoras para Enfrentar as Mudanças Climáticas“.

O documentário Floresta da Esperança segue Doña Angélica, uma guerreira do ecossistema de 71 anos, e sua equipe feminina, de Mujeres Unidas para la Conservacion de Laguna Sanchez, uma das organizações de parceria da The Nature Conservancy no México. O filme foi oficialmente selecionado para o Festival de Cinema de Direitos Ambientais da Dakota do Norte e o Festival Internacional de Cinema Feminino de Hot Springs. O curta-metragem, produzido por Mary Kay em parceria com a The Nature Conservancy, e escrito, dirigido e produzido por uma equipe feminina, foi anteriormente nomeado semifinalista no festival ‘Films for the Forest’.

Administração da Água

A Mary Kay participou de uma consulta com os governos dos Países Baixos e do Tadjiquistão para ajudar a definir o papel do setor privado na Agenda de Ação pela Água e na Conferência sobre a Água da ONU de 2023.

A Mary Kay participou de um painel intitulado “Fazendo Ondas: Mulheres na Conservação da Água” em cooperação com The Nature Conservancy. A conversa virtual se concentrou na liderança feminina de todo o mundo que está enfrentando o desafio e liderando esforços para recuperar a saúde de nossos oceanos.

Transparência e Defesa Pública (Autorrelatório e Atualizações)

A Mary Kay concluiu a Ferramenta de Análise de Diferenças de Gênero dos Princípios de Capacitação Feminina e compartilhou descobertas com a BSR, uma organização especializada em responsabilidade corporativa, sobre como os especialistas podem levar adiante os resultados. Baseado em uma análise de políticas e práticas da Mary Kay em diferentes funções empresariais, a pontuação da Mary Kay ficou na categoria “Realizadora”. Os próximos passos serão como enfrentar as lacunas remanescentes na implementação dos Princípios de Capacitação Feminina (Women’s Empowerment Principles- WEPs).

e compartilhou descobertas com a BSR, uma organização especializada em responsabilidade corporativa, sobre como os especialistas podem levar adiante os resultados. Baseado em uma análise de políticas e práticas da Mary Kay em diferentes funções empresariais, a pontuação da Mary Kay ficou na categoria “Realizadora”. Os próximos passos serão como enfrentar as lacunas remanescentes na implementação dos Princípios de Capacitação Feminina (Women’s Empowerment Principles- WEPs). A Mary Kay apresentou progresso em seus compromissos com as 5 Coalizões de Ação, Igualdade e Geração. A Mary Kay se inscreveu nestas Coalizões de Ação no Fórum de Ação, Igualdade e Geração em julho de 2021.

A Mary Kay apresentou sua Comunicação do Pacto Global da ONU no Relatório de Progresso, que abrange as seguintes categorias de sustentabilidade: Governança, Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção.

