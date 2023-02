Mavenir apresenta a solução principal Converged Packet Core Solution para implantações híbridas e de multinuvem com Red Hat

Mavenir, a Fornecedora de Software de Rede, está construindo o futuro das redes com soluções nativas de nuvem para execução em qualquer nuvem, anunciou hoje que lançou a sua solução Converged Packet Core executada no OpenShift da Red Hat, oferecendo uma solução totalmente conteinerizada e automatizada construída em uma arquitetura aberta baseada em serviços para implantações em nuvem pública, privada, híbrida, de borda e no local. Ela é executada em um hardware de uso geral, commercial-off-the-shelf (COTS) disponível em fornecedores líderes no mercado, podendo ser implantada e operada sem qualquer dependência da infraestrutura subjacente, o que torna a rede flexível, ágil e programável.

A solução integrada está sendo implantada por seis fornecedores da camada 1 e da camada 2 em mercados globais, incluindo Europa, América do Norte e Ásia.

A solução integrada oferece uma pilha completa em nível de operadora a partir de um sistema operacional para as funções de rede nativas da nuvem (CNFs), concebida para o setor das telecomunicações. Ela vem pré-configurada com recursos, como implantação principal 5G automatizada, estrutura de monitoramento centralizada e ferramentas para o gerenciamento do núcleo do pacote e da infraestrutura de nuvem, incluindo planejamento, implantação e suporte. Essa solução integrada reduz as barreirasàentrada das CSPs e empreendimentos que implantam redes 4G e 5G públicas e privadas com casos de uso que exigem equipamentos no local em tempo real. Toda a pilha da empresa de telecomunicações é validada pela Mavenir e lida com os diversos requisitos de clientes descobertos pela larga experiência da Mavenir e da Red Hat com planejamento e implantação de serviços baseados em nuvem para CSPs.

A Converged Packet Core da Mavenir é executada no OpenShift da Red Hat e pode ser implantada em qualquer combinação de modelos de rede, como 2G/3G, 4G, 5G SA (autônoma), e 5G NSA (não autônoma), oferecendo os seguintes benefícios aos provedores de serviço:

> Rapidez na implantação — como uma solução pré-integrada e de pré-engenharia que está pronta para ser implantada com um planejamento mínimo

> Baixo custo — pela redução dos custos indiretos da infraestrutura de nuvem no local e aproveitando um hardware COTS de uso geral.

> Espaço reduzido ocupado pelo hardware em relação a outras soluções de nuvem no local da concorrência

> Inovação contínua — com os ciclos de versões e atualizações do software CI/CD baseadas em DevOps que reduzem o tempo de lançamento dos novos recursos no mercado

> Recursos de segurança, velocidade de desenvolvimento e flexibilidade com a inclusão do OpenShift da Red Hat

“Alguns operadores não estão acostumados com contêineres e nuvem, por isso, uma solução de um único fornecedor confiável que pode oferecer uma solução turnkey completa é essencial para o seu sucesso”, disse Ashok Khuntia, Presidente de Redes Principais da Mavenir. Ao colaborar com a Red Hat, a Mavenir estende a abrangência de implantações públicas, privadas, híbridas e no local de seu suporteàConverged Packet Core, com automação integrada, custos reduzidos e menor complexidade.”

“Arquiteturas e modelos operacionais de redes estão passando por uma mudança fundamental ao mudarem para a nuvem. A Red Hat está empolgada em trabalhar com nossos parceiros de ecossistema para oferecer tecnologias de nuvem híbridas, abertas e inovadoras para ajudar provedores de serviço a modernizar e tornar o 5G uma realidade”, disse Honoré LaBourdette, Vice-presidente do ecossistema Empresas de Telecomunicações, Mídia, Entretenimento e Borda da Red Hat. “Com o OpenShift da Red Hat, a solução Converged Packet Core da Mavenir ajudará provedores de serviço a estarem melhor equipados para atender a requisitos de redes exclusivos em uma plataforma de código aberto, ágil e confiável.”

A Converged Packet Core da Mavenir é executada em uma plataforma escalável que permite aos provedores de serviço de comunicação (CSPs) implantarem o mesmo núcleo para diversos casos de uso, como a oferta de Enhanced Mobile Broadband (eMBB), Fixed Wireless Access (FWA), Internet das Coisas (IoT), e redes privadas e de borda para os diversos verticais do setor.

O OpenShift da Red Hat proporciona às organizações a capacidade de implantar em qualquer ambiente híbrido ou multinuvem com uma plataforma rápida, flexível e fácil de gerenciar que acelera o desenvolvimento de aplicativos e estende o controle sobre recursos distribuídos.

Para saber mais sobre esta colaboração, visite a Mavenir (corredor 2, estande 2H60) ou Red Hat (corredor 2, estande 2F30) na MWC 2023.

Red Hat e OpenShift marcas comerciais ou marcas registradas da Red Hat, Inc. ou de suas subsidiárias nos EUA e em outros países.

Sobre a Mavenir:

Mavenir está construindo o futuro das redes e sendo pioneira em tecnologias avançadas, concentrando-se na visão de uma única rede automatizada baseada em software que é executada em qualquer nuvem. Como a única fornecedora de software de rede nativa completa do setor, a Mavenir concentra-se na transformação do modo como o mundo se conecta, acelerando a transformação de rede de software para mais de 250 Provedores de Serviços de Comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes no mundo. www.mavenir.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

