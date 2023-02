Mavenir e Hewlett Packard Enterprise Expandem Cooperação em Soluções Open vRAN

A Mavenir, provedora de software de rede que está formando o futuro das redes com soluções nativas de nuvem executadas em qualquer nuvem, anunciou hoje que expandiu sua parceria existente com a Hewlett Packard Enterprise (HPE), ao validar seu software Open vRAN DU no servidor HPE ProLiant DL110 Telco. A Mavenir agora pode estender os benefícios de suas soluções Open RAN DU na infraestrutura HPE aos clientes a nível mundial.

A computação em nuvem muda as funções de rede de plataformas de hardware dedicadas para componentes de software virtualizados que podem ser implementados em infraestrutura de uso geral e, a seguir, agrupados em centrais de dados centralizadas. A solução Open vRAN totalmente em contêiner compatível com O-RAN da Mavenir atua em interfaces abertas que suportam configurações O-RAN Split 7.2x e Split 2. Ainda se desagrega em uma Unidade Distribuída (DU) e Unidade Centralizada (CU). Estas entidades operam como funções de rede em contêiner com execução em infraestrutura de uso geral, sendo projetadas para suportar diversas divisões de fronthaul ao mesmo tempo, o que torna a solução vRAN uma escolha ideal para uma estratégiaàprova de futuro.

O servidor HPE ProLiant DL110 Telco é uma carga de trabalho otimizada para aplicativos de borda que exigem baixo consumo de energia, alta largura de banda e baixa latência, como processamento celular 5G (vRAN). Além disto, o servidor é aberto e compatível aos padrões com infraestrutura de nível de operadora, oferecendo recursos densos de E/S com velocidade PCI2 de 4ª geração, aceleração e computação poderosa impulsionada por processadores escalonáveis Intel Xeon de 3ª geração.

“Este marco se alinha com a missão da Mavenir de criar soluções de rede construídas em torno de software virtualizado que pode ser executado em qualquer nuvem”, disse Ramnik Kamo, Vice-Presidente Executivo, Diretor de Informação e Diretor de Proteção de Dados da Mavenir. “A adição da HPE como parceira de infraestrutura reforça o Open vRAN da Mavenir, ao expandir o ecossistema de tecnologia com uma plataforma de hardware confiável de alto desempenho, que satisfaz as necessidades dos clientes mais exigentes.”

“O servidor HPE ProLiant DL110 Telco é uma carga de trabalho otimizada para RAN, permitindo que as empresas de telecomunicações preparem a rede para o futuro com eficiências, complexidade operacional reduzida e implantação simplificada”, disse Phil Cutrone, Vice-Presidente Sênior de OEM e Telco na Hewlett Packard Enterprise. “É fornecidaàMavenir e a nossos clientes conjuntos de telecomunicações a plataforma ideal para implantar aplicativos vRAN, ao mesmo tempo em que aborda as preocupações de telecomunicações sobre o custo total de propriedade quantoàpotência e ao desempenho.”

Para saber mais sobre esta cooperação, visite a Mavenir (pavilhão 2, estande 2H60) e a Hewlett Packard Enterprise (pavilhão 3, estande 3N10) no Mobile World Congress 2023 em Barcelona (de 27 de fevereiroa 2 de março).

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está formando o futuro das redes e sendo pioneira em tecnologia avançada, com foco na visão de uma única rede automatizada baseada em software executado em qualquer nuvem. Como provedor exclusivo de software de rede nativo de nuvem de ponta a ponta do setor, a Mavenir visa transformar o modo como o mundo se conecta, ao acelerar a transformação da rede de software para mais de 250 prestadores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes ao redor do mundo. Para mais informação, acesse: www.mavenir.com

Sobre a Hewlett Packard Enterprise:

A Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) é a empresa internacional de borda para nuvem que ajuda as organizações a acelerar os resultados ao agregar valor a todos os seus dados, em qualquer lugar. Construída durante décadas reinventando o futuro e inovando para aperfeiçoar a forma como as pessoas vivem e trabalham, a HPE oferece soluções de tecnologia exclusivas, abertas e inteligentes como serviço. Com ofertas abrangendo serviços em nuvem, computação, computação de alto desempenho e IA, borda inteligente, software e armazenamento, a HPE proporciona uma experiência consistente mediante todas as nuvens e bordas, ajudando os clientes a desenvolver novos modelos de negócios, se engajar em novos caminhos e aumentar o desempenho operacional. Para mais informação, acesse: www.hpe.com

Contato:

