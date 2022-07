Meetz participa da Semana de Vendas B2B

Um dos eventos mais importantes do ano para o setor de vendas B2B, organizado pela Ploomes e ABIMAQ, a Semana de Vendas oferece cinco dias de palestras com diversos especialistas na área. Durante esse período, os palestrantes vão apresentar conteúdo prático e aprofundar discussões sobre as diferentes fases do processo de vendas.

Segundo Juliano Dias, cofundador e CEO da Meetz, empresa especializada em prospecção para empresas B2B, e que também irá participar de um dos dias de evento falando sobre negociação e influência, a semana é uma oportunidade para profissionais em busca de qualificação especializada.

“Nossa expectativa com a participação é fomentar boas práticas e trocar informações e conhecimento com quem tem colaborado para o crescimento desse mercado”, explica.

A expertise da startup reside em terceirizar de ponta a ponta o serviço de prospecção para empreendimentos B2B. A empresa mapeia potenciais prospects, utiliza inteligência comercial e mineração de dados para localizar gestores e estabelecer relacionamentos. A partir desse ponto, gerencia todo o processo de prospecção com o objetivo de gerar reuniões entre equipes de venda e esses tomadores de decisão das empresas-alvo.

De acordo com especialistas do setor, a conexão com êxito a potenciais clientes é uma das principais missões de qualquer empresa nos dias atuais. E, nesse sentido, um dos fatores que podem ditar o sucesso dessa empreitada é a equipe de prospecção digital – responsável pela captação e qualificação de potenciais clientes antes de direcionamento para o time de vendas.

Apesar disso, de acordo com pesquisa realizada pela Ramper, plataforma de prospecção e engajamento de leads, 57% das empresas ainda não possuem um time de SDR (Sales Development Representative – representantes de desenvolvimento de vendas, em tradução livre).

