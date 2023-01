Megaport conquista a designação AWS Outposts Ready Service

A Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), líder mundial no fornecimento de Rede como Serviço (NaaS), anunciou hoje que a Megaport obteve a designação de parceria da Amazon Web Services (AWS) Outposts Ready como parte do programa AWS Service Ready. Os clientes da AWS podem usar a Rede Definida por Software (SDN) privada e mundial da Megaport para conectar com segurança os racks da Outposts aos locais de serviço da AWS Direct Connect, permitindo migrações e operações de aplicativos mais confiáveis e com melhor desempenho para a Outposts.

O programa AWS Service Ready oferece aos clientes soluções de software de parceria da AWS que passaram por uma validação técnica quantoàarquitetura sólida e comprovaram o sucesso para o cliente. As parcerias de AWS Outposts Ready oferecem produtos que funcionam com implantações da Outposts. Estes produtos foram testados pela Outposts e seguem as melhores práticas de segurança e arquitetura da AWS. Como parte deste programa, as soluções da Megaport são recomendadas com confiança com base na validação técnica e nos testes realizados pelos arquitetos de soluções de parcerias da AWS.

“Estamos orgulhosos por sermos nomeados uma parceria de AWS Outposts Ready”, explicou Vincent English, Diretor Executivo da Megaport. “Muitos de nossos clientes executam aplicativos com requisitos de baixa latência e devem ser executados no local, e o uso da Megaport para conectar racks da Outposts de modo privado aos locais de serviço da AWS Direct Connect garante que estes aplicativos sejam executados de forma confiável e com alto desempenho.”

Os clientes da Megaport e da Outposts podem usufruir das seguintes vantagens:

Prontidão para serviço: A designação AWS Service Ready significa que a solução foi testada, validada e comprovada pela AWS.

A designação AWS Service Ready significa que a solução foi testada, validada e comprovada pela AWS. Resiliência da rede: A solução Megaport para rack da Outposts permite uma arquitetura redundante para conectividade essencial da região AWS.

A solução Megaport para rack da Outposts permite uma arquitetura redundante para conectividade essencial da região AWS. Mais opções da central de dados: A solução da Megaport para rack da Outposts permite ao cliente escolher a operadora desejada de centrais de dados e a localização com menos restrições. Escolha entre mais de 100 operadoras de centrais de dados e mais de 780 locais em todo o mundo.

Os clientes da Megaport e da Outposts podem usar seus próprios equipamentos de rede, como roteadores e comutadores, dentro das centrais de dados onde estão implantados os racks da Outposts; ou usar o Megaport Cloud Router (MCR), um serviço de roteamento virtual, para roteamento BGP dinâmicoàAWS Direct Connect. Com o MCR, uma empresa pode reduzir a quantidade de hardware, espaço e energia necessários para uma implantação de nuvem híbrida usando racks da AWS Direct Connect e da Outposts.

“Poder aumentar a largura de banda sempre que precisamos nos permite dimensionar nossos sistemas de visualização de esportes com rapidez e pagar apenas pelo que precisamos, e esta é a parte mais incrível de usar a Megaport para se conectaràAWS”, disse John Rendall, Chefe de Tecnologia e Inovação da Animation Research Ltd. / Virtual Eye, uma premiada empresa de produção de gráficos esportivos.

“Estamos entusiasmados com o fato de a Megaport ser uma de nossas primeiras parcerias da AWS a obter a designação AWS Outposts Ready”, disse Mike Davis, Principal Outposts GTM Spec da AWS WWSO Compute. “Esta nova validação tornará mais fácil aos clientes da AWS Outposts usar a conectividade privada resiliente na AWS Outposts, ajudando a otimizar suas implantações de nuvem híbrida.”

Sobre a Megaport

A Megaport é líder no fornecimentos de soluções de Rede como Serviço (NaaS). A Rede Definida por Software (SDN) mundial da empresa ajuda as empresas a conectar com rapidez sua rede aos serviços mediante um portal fácil de usar ou de nossa API aberta. A Megaport oferece recursos de rede ágeis que reduzem custos operacionais e aumentam a velocidade de lançamento no mercado quando comparado com soluções de rede tradicionais. A Megaport faz parceria com os principais provedores de serviços em nuvem do mundo, bem como com as maiores operadoras de centrais de dados, integradores de sistemas e provedores de serviços gerenciados a nível mundial. A Megaport é uma empresa com certificação ISO/IEC 27001.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230116005007/pt/

Contato:

Eric Troyer, Diretor de Marketing da Megaport

Tel.: +61 7 3088 7400

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE