Mercado de migração para nuvem chegará a US$ 448 bi em 2026

O mercado de serviços de migração para nuvem, que foi avaliado em US$ 119,13 bilhões em 2020, terá um crescimento de 28,89% entre 2021 e 2026 e deverá atingir nesse ano o valor de US$ 448,34 bilhões. A estimativa é da consultoria Mordor Intelligence, que avalia que o crescimento desse segmento na última década está relacionado ao aumento de investimentos em nuvem feito pelas pequenas e médias empresas.

Segundo a consultoria, globalmente, muitas organizações já mudaram para plataformas em nuvem para aproveitar seus benefícios e, nos últimos anos, a adoção da nuvem vem sendo uma opção importante para as estratégias de redução e custos de TI. Estudo feito pela Gartner prevê que, até o ano de 2027, o mercado de serviços em nuvem pública, por exemplo, deve chegar a US$ 1 trilhão, valor que deve superar todas as outras áreas da Tecnologia da Informação (TI).

Com 10 anos de experiência na área de TI, Rafael de Mendonça Rolando comenta que o processo de digitalização das empresas e adesão à migração para nuvem vem acontecendo de forma gradual na última década, mas foi acelerada em virtude das restrições de deslocamentos impostas para o combate à Covid-19.

“Muitas empresas se viram obrigadas a se adaptar e a adotar soluções para disponibilizar meios em que seus colaboradores pudessem trabalhar remotamente e dar continuidade a operação do negócio”, lembra.

Ele atesta que a migração de dados para nuvem oferece uma variedade de vantagens e benefícios para organizações de todos os tamanhos. Segundo ele, uma das principais vantagens é a escalabilidade, pois a nuvem garante a capacidade de aumentar e diminuir, de forma dinâmica, os recursos computacionais e de armazenamento de acordo com a demanda.

“Isso facilita a resposta das empresas para mudanças de demandas repentinas e aumenta a capacidade de crescimento do negócio sem a restrição imposta por recursos locais muitas vezes limitados ou especificados para uma demanda específica”, diz.

O profissional de TI ressalta que outra vantagem da migração para nuvem é a segurança, uma vez que provedores dessa tecnologia investem intensa e continuamente em medidas de segurança e em garantias de conformidade de sua infraestrutura com as mais diversas certificações e normas exigidas em todo mundo, além de contar com times de especialistas monitorando o sistema durante 24 horas e sete dias da semana.

“Tal nível de segurança e conformidade é geralmente custoso e difícil de replicar internamente. Mas, ao mover seus fluxos de trabalho para nuvem, organizações podem se beneficiar e usufruir de uma infraestrutura altamente segura e resiliente, sem se preocupar com sua manutenção e gerenciamento”, diz ele, acrescentando que provedores de nuvem oferecem diversos serviços de proteção de dados, como backups, criptografia dos dados armazenados, auditoria e soluções para recuperação de desastres. “Esses recursos ajudam a garantir que dados importantes estão seguros e acessíveis a todo instante”, completa.

Redução de custos também entra no rol de vantagens da migração para nuvem

Na experiência de Rafael Rolando, outra importante vantagem da migração de dados e sistemas para a nuvem é a redução do chamado Custo Total de Propriedade, especialmente relacionado à aquisição, manutenção e gestão de equipamentos (hardwares).

“Provedores de nuvem, em grande parte, oferecem preços flexíveis, num modelo de pagamento conforme uso (pay-as-you-go), que possibilita às empresas pagarem apenas pelo que realmente utilizam. Isso as ajuda a gerir melhor seus orçamentos e a evitar gastos excessivos com recursos de TI, mudando de um modelo Capex (despesas ou investimentos em bens de capital), por um modelo Opex (gastos operacionais)”, informa.

Rolando afirma ainda que migrar para a nuvem pode promover mais colaboração e produtividade na organização. Segundo ele, com soluções em nuvem, times de trabalho podem acessar e compartilhar dados e informações de qualquer lugar conectado à internet, facilitando o trabalho em equipe, independente da localidade onde os recursos se encontram.

“Essa talvez seja uma das vantagens com que as pessoas que não são da área de Tecnologia mais consigam se relacionar com a nuvem. Toda vez que você entra numa videoconferência ou compartilha um arquivo com um colega de trabalho, você está utilizando a nuvem”, esclarece, acrescentando que provedores de nuvem oferecem uma gama de ferramentas para colaboração e produtividade, como e-mails, mensagens instantâneas e gerenciamento de projetos. “Essas ferramentas podem ajudar organizações a simplificar seus fluxos de trabalho e dar mais agilidade e eficiência a seus negócios”, finaliza.