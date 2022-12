Mercato Sadia investe nas festas de fim de ano para reforçar posição no segmento

Com uma rede de lojas físicas que conta com 9 unidades entre a Grande São Paulo, o Mercato Sadia foi criado pela BRF tendo com foco principal ofertar produtos de todos os tipos e organizados de maneira a atender às necessidades básicas do dia a dia dos consumidores.

Um ponto focal na estratégia empresarial das lojas é trabalhar com produtos de fornecedores diversos e não apenas do Grupo. Nesse período de festas de fim de ano, tradicionalmente o de melhores resultados no comércio, a empresa está tirando proveito para reforçar essa tática comercial com ações de marketing específicas, com uso de influenciadores, além da oferta de marcas e itens variados.

“O conceito das lojas sempre foi oferecer itens para cesta com todas as necessidades do dia a dia, organizados em momentos específicos de consumo”, explica Marjorie Costa, Gerente de Trade Marketing da BRF. “Entre esses momentos que queremos reforçar em nossa estratégia estão o café da manhã, lanche, churrasco, feijoada, dia a dia e outros”, completou.

Para mais informações acesse mercatosadia.com.br