Mês da Mulher: série de livros aborda mais de 60 relatos de mulheres de TI

Em comemoração ao mês da Mulher, o terceiro volume da série “TI de Salto” chega mais uma vez para reforçar a importância das mulheres que atuam com tecnologia, mas também, para abordar sobre a presença do universo feminino dentro da TI e da diversidade cultura e étnica e a visibilidade que elas possuem nos dias de hoje.

A obra foi desenvolvida pela empresária Sylvia Bellio, CEO e Cofundadora da itl.tech, que possui mais de 20 anos de experiência no mercado de tecnologia, atua pelo empoderamento feminino e é a única mulher a compor o conselho das empresas parceiras da Dell Technologies no Brasil.

Nos três volumes, a idealizadora acompanhou quase 70 histórias de mulheres que trabalham com T.I e outras áreas do setor como ciência e educação. Nesses relatos, a maioria é composta por trechos marcantes de desafios e situações machistas enfrentadas pelas autoras.

Importância do tema e da presença feminina no mercado de trabalho

Em 2019, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), feita pelo IBGE, apontou que somente 20% dos profissionais do setor de tecnologia são compostos por mulheres. Outra pesquisa também revelou que apenas 13,3% dos alunos de Computação e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) eram mulheres.

Com o avanço da ciência, e um mundo cada vez mais digital e tecnológico, dessa forma, a tendência é ter cada vez mais empregos nas áreas de STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática). Diante disso, fica clara a importância de serem abertas novas oportunidades para que haja a inserção de mulheres no mercado de trabalho tecnológico e também em outras áreas e posições de destaque.

Visibilidade para diversidade dentro das empresas

Leda Regina Blagevitch, uma das mulheres presentes no terceiro volume da série de livros, é totalmente engajada com D&I (Diversidade e Inclusão), Customer Experience (CX) e Employee Experience (EX). Ela afirma que também é importante ter o compromisso em abraçar a diversidade e abrir espaço para todos, independentemente de raça, etnia, cultura e gênero.

“É preciso inovar e aumentar a criatividade das companhias e isso só é possível ao deixar os paradigmas de lado e dar espaço para a inclusão e a diversidade”, ressalta Leda.

Outra autora, Sueli Nascimento Gavranic dos Reis, também torce e é a favor da diversidade no ambiente profissional. É líder de Diversidade, Equidade e Inclusão de redes de Mulheres e Equidade Racial, além disso, também é membro da WOMCY, Mulheres do Brasil e SerMulherem Tech.

Tecnologia e sustentabilidade

Nota-se cada vez mais o uso de sistemas inovadores e tecnológicos sustentáveis que promovem a preservação do meio ambiente. Diversas empresas e startups já aderem ao selo ESG, que faz adoção ao uso de práticas sustentáveis dentro desse mundo corporativo. Por conta disso, cresceu também a demanda por profissionais da tecnologia em vários setores.

Sandra Bombardi é formada em Análise de Sistemas e Administração em Processamento de Dados pela PUC Campinas, com MBA em Gestão de Tecnologia e pós-graduação em Meio Ambiente e Sustentabilidade e hoje dedica-se muito ao tema de Gestão de Pessoas em Tecnologia.

Ela ressalta que é necessário investir na adoção dessas práticas e também na inclusão de profissionais femininas que atuam dentro do setor. “Hoje a demanda está alta em torno de profissionais de tecnologia, principalmente para realizar procedimentos inovadores que não envolvam a poluição e contaminação do meio ambiente. Talvez essa seja a chance de oferecer mais oportunidades às mulheres”.

A busca pela igualdade entre todos os gêneros

Sylvia também já viveu situações parecidas e conta que superou e rompeu a expressão machista “o menino da TI”, quebrando diferentes barreiras para ganhar e receber tratamento igualitário.

“A realidade ainda pede muitas ações, posturas e uma atualização do nosso arcaico software cultural, aquele que roda nas cabeças do mercado, para que a inclusão se torne realidade e a tecnologia possa prosperar ainda mais com a contribuição de todos os gêneros”, finaliza.