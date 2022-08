Mesa Organic é destaque no ambiente de Brunete Fracarolli para a CASACOR

No Hall dos homenageados da 35ª edição da CASACOR São Paulo, o Infinito Particular de Brunete Fracarolli ganha vida com o espaço “Através do Olhar”, um living de 85m² que convida a uma reflexão sobre o futuro, buscando a retomada do convívio social e das atividades que se tornaram um estímulo para contemplar e seguir adiante, colocando em prática todos os aprendizados que vieram nesse período de reclusão, a partir de um novo estilo de vida.

No espaço de tons neutros e transparências, se destaca a mesa de centro Organic da Dunelli, peça-chave na composição do espaço, no qual revestimentos, tecidos e texturas foram escolhidos estrategicamente para lembrar as formas da natureza. A mesa ganha ainda mais destaque com os vasos em vidro transparente e orquídeas amarelas.

A mesa de centro Organic da Dunelli, que pode ser vista até 11 de setembro, na CASACOR São Paulo, em exibição no Conjunto Nacional, tem quatro opções de tamanho disponíveis, com base de vidro incolor bronze e fumê, na opção base em aço carbono, com tampo em MDF, revestido em vidro ultra clear laqueado, espelho ou em lâmina natural.

“Através do Olhar” faz parte dos 59 ambientes deste ano, distribuídos em mais de 10.000m² de área construída para o evento, que ocupa o mezanino do complexo. A implantação acomoda 30 estúdios e lofts, 7 jardins e ilhas de bem-estar, 5 operações de restaurante, bar e café, 5 banheiros unissex, 7 lojas e operações comerciais, além de 2 ambientes funcionais (bilheteria e lounge) e 2 áreas de exposições artísticas – uma interna e uma que recebe a Exposição CASACOR 35 anos.