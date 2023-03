Metodologias ativas são destaque em debate sobre educação

As Metodologias Ativas, exigidas pelas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) , propõem uma mudança nos métodos tradicionais de ensino, aproximando a escola da realidade dos alunos. Questionam a rigidez da sala de aula, o protagonismo do professor e as antigas formas de avaliação.

Com a aplicação dos métodos, o estudante passa a ter mais autonomia e participação no seu próprio desenvolvimento, por meio de uma dinâmica rica em atividades práticas que estimulam a interação entre professor e aluno. Nesse modelo, o professor assume o papel de mediador, orientando e facilitando o processo de aprendizagem, enquanto o aluno se torna o protagonista do seu próprio aprendizado, desenvolvendo competências importantes como a solução de problemas e a elaboração de ideias.

Para os estudantes, as Metodologias Ativas agregam benefícios como a autonomia, o empoderamento, o protagonismo e a autoconfiança, além de despertar competências que os acompanharão em toda a vida adulta, como a responsabilidade, a cooperação e a ética.

A gestora do Sistema Gabarito de Ensino, Amanda Abdalla, destaca que existem vários exemplos de Metodologias Ativas, como aprendizagem baseada em projetos, cultura Maker, estudos de caso, sala de aula invertida, aprendizagem entre pares, gamificação, design thinking, criador de cultura, seminários e discussões, entre outros.

No entanto, para que a implantação das Metodologias Ativas seja uma experiência amplamente satisfatória, alguns aspectos devem ser considerados, como a capacitação dos professores e demais profissionais da educação, investimentos em tecnologia e participação das famílias.

O Sistema Gabarito de Ensino nos últimos anos tem colhido os resultados da aplicação de estratégias pedagógicas baseadas nessa abordagem. Com o objetivo de trazer o aluno para o centro do processo de aprendizagem, a instituição adotou a cultura Maker, que propõe que o aluno construa, fabrique, corte, cole e monte projetos usando ferramentas analógicas e digitais. “Nesse processo, o professor se posiciona como um mediador para a produção de conhecimento, desenvolvendo habilidades que serão aplicadas em toda a vida adulta”, explica Amanda.

Tecnologias a serviço das Metodologias Ativas

O Sistema Gabarito adota metodologias ativas no Ensino Híbrido para potencializar o aprendizado dos estudantes. A gestora afirma que o uso das tecnologias facilita o ensino, permitindo o cruzamento entre recursos online e offline. Entre as ferramentas utilizadas estão: livro digital, plataforma literária, resolução de exercícios com videoaula por QRCode, plataforma de tarefas on-line, realidade aumentada, Google for Education, videoaulas com todas as matérias do Ensino Médio, e apps EduConnect e SAE Notifica para que os pais acompanhem as atividades dos filhos.

Além disso, a escola busca desenvolver o empreendedorismo criativo dos alunos por meio da ressignificação do conhecimento e da prática de experimentação. O objetivo é incentivar a criatividade, capacidades cognitivas e operacionais, trabalho colaborativo e resolução criativa de problemas. A implementação de metodologias ativas também pressupõe a aquisição de habilidades socioemocionais que refletem no comportamento, modos de pensar e agir dos estudantes.