Micropigmentação é a nova tendência no mercado de beleza

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), o Brasil é o quarto maior mercado de estética do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão.

Entre inúmeros procedimentos estéticos existe a micropigmentação, que é um método que consiste em implantar pigmentos na pele para corrigir imperfeições ou realçar características faciais, como sobrancelhas, olhos e lábios. O objetivo é criar uma aparência mais definida e simétrica, com um efeito de maquiagem permanente.

Além do surgimento de uma nova profissional no mercado, a micropgimentadora, há outras atividades que crescem juntas, especialmente aquelas ligadas ao fornecimento de equipamentos e produtos específicos para micropigmentação.

A CEO da MBoah Micro, empresa especializada em cosméticos veganos e com ativos naturais, Thaísa Boaventura, revela que os distribuidores de equipamentos e cosméticos para tatuagens, os suppliers, estão se adaptando bem ao setor. “Aliada à capilaridade nacional que temos junto aos distribuidores de produtos para tatuagem, entendemos que o aumento do mix de produtos traz a possibilidade de ser um negócio para quem deseja aumentar a base de clientes”.

Qual a previsão de crescimento para o mercado da micropigmentação?

O mercado de produtos veganos deve faturar mais de R$ 18 bilhões até 2024, é o que aponta a pesquisa desenvolvida pela Technavio. Com isso, o mercado da micropigmentação tem se popularizado com a crescente demanda pelo procedimento que pode ser realizado nas sobrancelhas, cabelos e lábios.

Thaísa Boaventura comenta que, devido a essa alta do mercado da beleza, a empresa, que inicialmente produzia somente cosméticos para tatuagem, sentiu a necessidade de elaborar um novo portfólio de produtos, focando no método da micropigmentação. “Como trabalhamos com cosméticos para tatuagem há mais de dez anos, temos mais facilidade em entender o universo cuidadoso da micropigmentação”, afirma.

Dicas para profissionais da área

É importante ter em mente que, para realizar esse tipo de procedimento, deve-se usar cosméticos específicos. A farmacêutica bioquímica, especialista em Cosmetologia e diretora técnica da MBoah, Mônica Boaventura, esclarece que os profissionais devem fugir do improviso. “É importante usar produtos específicos para a micropigmentação em cada fase do procedimento, para que os resultados sejam satisfatórios. Lembrando que a pele estará sendo lesionada, é importante usar produtos suaves e com menor poder alergênico”, afirma a especialista.

Busca por produtos veganos no mercado

Conforme dados da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), a busca pelo termo “vegano” aumentou em 300% no Brasil. E não é atoa que muitas profissionais têm buscado por produtos mais naturais e veganos, já que segundo a pesquisa realizada pela SVB 56% dos entrevistados buscam usar produtos veganos para cuidar da saúde e 67% consideram a sustentabilidade das marcas um fator muito importante. A micropigmentadora profissional Olga Esteves comenta que prioriza produtos veganos e naturais, pois, segundo ela, “isso pode diminuir muito os quadros de alergia nas clientes”, afirma.

