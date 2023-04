Milrem Robotics apresenta seus UGVs de combate e extinção de incêndios na América Latina

A Milrem Robotics, principal desenvolvedora de robótica e sistemas autônomos da Europa, entidade da EDGE, um dos principais grupos mundiais de tecnologia avançada e defesa, irá apresentar seus veículos terrestres não tripulados (UGVs) de combate e extinção de incêndios pela primeira vez na América Latina na exposição LAAD Defense and Security 2023 no Rio de Janeiro, Brasil.

THeMIS Combat UGVs provide high-precision direct fire support for manoeuvre units and act as a force multiplier. With the GUARDIAN 2.0 remote weapon station by Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), advanced sensors and fire control system, it allows dismounted infantry units to assess and engage the enemy at maximum standoff distances.

Sendo exibidos na exposição estarão os UGVs THeMIS Combat e Multiscope Rescue. Os UGVs THeMIS já foram entregues a 16 países, incluindo oito países da OTAN: Estônia, França, Alemanha, Holanda, Noruega, Espanha, Reino Unido e EUA.

“Os THeMIS da Milrem Robotics já comprovaram ser um sistema robótico confiável e capaz em muitos países e em zonas climáticas muito diferentes, desde ambientes tropicais até o Ártico. Estamos orgulhosos de apresentar futuras soluções militares não tripuladas na América Latina e prontos para entrega a nossos sistemas com suporte totalàimplantação em diferentes atividades”, disse Kuldar Väärsi, Diretor Executivo da Milrem Robotics.

Os UGVs THeMIS Combat oferecem suporte direto de alta precisão a unidades de manobra e atuam como um multiplicador de força. O THeMIS exposto na LAAD é equipado com a estação de arma remota GUARDIAN 2.0 de dois eixos e estabilidade ao giro da Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) que, junto com sensores avançados e sistema de controle de incêndios, permitem que as unidades de infantaria desmontadas avaliem e envolvam o sinistro em distâncias máximas de afastamento, crescente proteção de força e sobrevivência dia e noite, e em condições climáticas adversas.

O Multicospe Rescue foi projetado para fornecer uma plataforma durável e flexível com cargas específicas de plug-&-play de resgate a várias missões de salvamento. Pode resistir a condições duras e inserir áreas que são difíceis de alcançar com veículos maiores, ou muito perigosas aos bombeiros. É equipado com monitores de fogo Hydra da Innovfoam, sendo ideal para uso industrial, em depósitos, túneis e extinção de incêndios.

Os produtos Milrem Robotics estarão em exposição junto com EDGE no estande S.42.

A Milrem Robotics é a principal desenvolvedora de robótica, sistemas autônomos e integradora de sistemas da Europa, com escritórios na Estônia, Finlândia, Suécia, Países Baixos e EUA. A empresa é conhecida por seus UGVs THeMIS e Multiscope, o veículo de combate robótico tipo X e o kit de autonomia MIFIK.

A Milrem Robotics é líder do consórcio iMUGSs encarregada por desenvolver um sistema terrestre não tripulado europeu padronizado no âmbito do Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial de Defesa da Comissão Europeia (EDIDP).

