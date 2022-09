Ministro do Turismo destaca potencial do setor na abertura da Equipotel

Geração de empregos e estímulos ao desenvolvimento do turismo, área que impacta diretamente os serviços de hospitalidade, pautaram a abertura da 59ª edição da Equipotel na terça-feira, 13. A solenidade contou com as participações de Carlos Brito, Ministro do Turismo; Vinicius Lummertz, Secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo; e Rodolfo Marinho, Secretário Municipal de Turismo de São Paulo, além de entidades ligadas ao setor e organizadores do evento.

Para destacar o aquecimento das viagens e serviços relacionados, o Ministro do Turismo citou alguns dados durante o discurso. “No primeiro semestre, o faturamento do setor foi de R$ 94 bilhões, um aumento de 33% em relação ao mesmo período de 2021, e o crescimento na geração de empregos foi de 42%”, ressaltou Brito. Além disso, o Ministro também destacou a projeção de que 670 mil novas vagas devem ser criadas no setor de serviços no segundo semestre, inclusive na área de hospitalidade.

Já segundo o Secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Vinicius Lummertz, só em São Paulo, 2 milhões de empregos estão ligados à atividade turística e a área tem potencial para ampliar ainda mais a oferta de vagas. “O turismo previsto pelo World Travel & Tourism Council (WTTC), direto, indireto ou induzido, será responsável, pela economia do visitante, por 30% dos empregos que serão gerados nos próximos dez anos”.

Já o Secretário Municipal da capital paulista destacou a resiliência e mobilização das entidades e empresas nos últimos dois anos, já que o setor foi um dos mais afetados com a crise sanitária e reforçou a retomada das conversas e negociações entre os setores público e privado como um dos pilares. “Entre maio e setembro, foram feitas reuniões por todo o Brasil, não apenas para trazer eventos, mas para falar com o trade, o que trará impactos para a cidade”.

Claudio Della Nina, diretor-geral da RX, organizadora da Equipotel, iniciou os discursos da abertura agradecendo a participação de todos em mais uma edição. “A equipe trabalhou o ano inteiro para que os quatro dias de Equipotel sejam de muitos negócios”, disse.

Gerente da Equipotel, Daniel Pereira, destacou a importância da 59ª edição, “são 320 marcas, 12 experiências, sendo três inéditas e exclusivas, além de mais de 3 mil produtos que representam soluções para toda a cadeia”.

Também participaram do evento Manoel Cardoso Linhares, presidente da ABIH Nacional (Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis); Milton Hênio Neto de Gouveia Vasconcelos, presidente do Congresso Nacional de Hotéis (Conotel); Paulo Rogério Tadros, Membro do Conselho Empresarial de Turismo da CNC; Cesar Rissete, Gerente da Unidade de Competitividade do SEBRAE Nacional; e Alexandre Sampaio de Abreu, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA)

A Equipotel acontece no São Paulo Expo até sexta-feira, 16.