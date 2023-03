MoEngage é reconhecida como “Strong Performer” no The Forrester Wave 2023™

A MoEngage – plataforma de engajamento de consumidores baseada em insights – foi reconhecida como “Strong Performer” no relatório The Forrester Wave™: Cross-Channel Marketing Hubs, Q1 2023. A categoria reforça o desempenho executado pela martech no primeiro trimestre do ano.

A startup indiana recebeu altas pontuações em oito critérios: 1) Perfis de clientes e gerenciamento de preferências, 2) Análises descritivas, 3) Agendamento e automação, 4) Dispositivos Mobile (experiência de orquestração), 5) E-commerce e marketplaces (experiência de orquestração), 6) Otimização de experiência, 7) Gerenciamento de desempenho e 9) Performance (estratégia).

O relatório também reconheceu o sistema escalável de dados da MoEngage, a visualização orientada por Inteligência Artificial, relatórios de desempenho, escala global, bem como abordagem local à inovação e o desenvolvimento regional.

“Estamos muito contentes por sermos nomeados como ‘Strong Performer’, no relatório The Forrester Wave™. Acreditamos que as pontuações conquistadas são provas da capacidade de atender às necessidades dos clientes corporativos, oferecer suporte a casos de uso entre canais e o foco global de entrada no mercado. Nos últimos dois anos, o marketing cross-channel trouxe mais forte o debate da personalização de qualquer marca de consumo e estratégia de engajamento de consumidores. Continuaremos a desenvolver novos recursos, integrações e suporte local mais dedicado para capacitar as marcas a integrarem, engajarem e reterem consumidores em todos os canais e pontos de contato”, disse Raviteja Dodda, CEO e co-fundador da MoEngage.

O The Forrester Wave™ destaca Leaders, Strong Performers, Contenders e Challengers. Em sua avaliação de 26 critérios de provedores de hub de marketing cross-channel (CCMH), a Forrester identificou os mais significativos e os estudou, analisou e classificou como parte deste relatório. A Forrester também recomenda que as empresas escolham fornecedores que ofereçam suporte a experiências entre canais em escala, ajudem a fornecer resultados de negócios e clientes, além de facilitarem as cargas de trabalho com recomendações baseadas em IA.

Sobre a MoEngage

A MoEngage é uma plataforma de engajamento de consumidores baseada em insights, com a confiança de mais de 1.200 marcas globais de consumo, como Outback, McAfee, Samsung, Domino’s, Nestlé, Empiricus, Citi, entre outras. A MoEngage capacita os profissionais de marketing com insights sobre o comportamento do consumidor e a capacidade de agir com base nesses insights para engajar usuários nos canais Web, dispositivos móveis, e-mail, redes sociais e via mensagens. Marcas de consumo em 35 países usam a MoEngage para criar experiências digitais e impactar mais de 1 bilhão de consumidores todos os meses. Com escritórios em 13 países, a MoEngage é apoiada pela Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast e Helion Ventures. A MoEngage é nomeada um dos fornecedores preferidos para marketing multicanal, conforme avaliado pelos clientes no G2.