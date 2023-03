Moda acessível é o caminho e a tendência para a expansão

Nos últimos anos, o consumo de moda por parte do brasileiro das classes C, D e E aumentou, e um dos principais motivos é a expansão da moda acessível, que vem se tornando uma alternativa cada vez mais buscada pelos consumidores.

A gerente de marketing do Grupo Avenida, Fernanda Marchezin, aponta o planejamento como forma de proporcionar moda acessível para todos. “Com ferramentas de pesquisas internacionais, viagens e estudos, podemos seguir o calendário de moda internacional. Isso é uma forma prática e eficiente de manter todos os clientes atualizados quando falamos de tendências, desde a cartela de cor até a modelagem, entregando um produto de alta qualidade, mas com um valor que consumidores das classes C, D e E podem pagar”.

E este público é, disparado, o maior no Brasil. Segundo um levantamento da Tendências Consultoria, o Brasil terminou 2022 com mais da metade da população pertencendo às classes D e E (renda mensal domiciliar de até R$ 3,1 mil). O total da população nestas classes é de 55,4%.

Para Fernanda, os brasileiros presentes neste grupo acompanham as tendências, em especial pela TV (looks de novelas e de apresentadores), bem como nas redes sociais, seguindo alguns dos principais influencers com foco em moda.

Além disso, ela citou a importância de se levar moda acessível para todo o país, em especial para lugares distantes das principais cidades de cada estado do Brasil, ampliando ainda mais esta acessibilidade para este grupo de pessoas.

“O brasileiro é rápido em realizar a leitura de tendências e, por isso, é comum sempre anteciparmos as tendências mundiais com esta proposta acessível por meio de catálogos completos, com opções de produtos licenciados e que também podem ser levados para os municípios mais afastados dos grandes centros do Brasil”, revela.

“Outro ponto que merece destaque é a presença de produtos licenciados, com uma constante atualização no catálogo, seja para moda feminina, masculina ou infantil, sempre com o intuito de oferecer o que está na moda para todo o público”, finaliza a gerente de marketing do Grupo Avenida.