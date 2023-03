Moda sustentável do Brasil ocupa showroom em Milão

O showroom aberto em fevereiro está localizado em uma das áreas de moda mais movimentadas da Europa, a Galleria Passarella, no entorno da catedral de Milão. O espaço tem atraído compradores, jornalistas, influenciadores e estudantes. A ideia é consolidar a oferta de roupas e acessórios produzidos com materiais sustentáveis e com atenção aos direitos dos trabalhadores e desenvolvimento social.

No showroom, a Natural Cotton Color, certificada com o Friends of the Earth desde 2022, investiu pela primeira vez em uma coleção de inverno exibindo peças em Denim e Jacquard de algodão colorido orgânico da Paraíba com forros em feltros de lã produzidos do sul do país pela Dona Rufina – empresa também certificada pela WSO. Há peças em malha e em tecidos planos de algodão. Grande parte do que está em exposição tem intervenção artesanal, sobretudo com Labirinto – uma técnica manual tombada como patrimônio imaterial da Paraíba e que é produzida por mulheres artesãs no município de Ingá.

Na inauguração do Showroom, a WSO ofereceu o webinar “Produção e certificação sustentável de algodão” realizado com Rreze Masha, do departamento de ciências da Friend of the Earth, e a designer Naomi Enetomhe, da Sustainable. A apresentação foi a Natural Cotton Color, com palestra da consultora de marcas Elis Janoville.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Abertura de mercado de moda internacional

Para Francisca Vieira, CEO da Natural Cotton Color, a exposição em Milão deve garantir a expansão comercial da marca no mercado internacional de forma mais segmentada. “Já faz parte da empresa participar de feiras globais de moda com estandes e até desfiles. No entanto, os contatos adquiridos são realizados pós-evento a partir do Brasil. No caso do showroom, além do destaque exclusivo para a moda sustentável, há uma continuidade com pessoal especializado no mercado de moda italiano. Isso ajuda a elevar a consciência sobre o nosso trabalho que tem como base o compromisso com a cadeia produtiva do algodão”, explica. Vale destacar que o algodão colorido orgânico é cultivado na região do semiárido da Paraíba com contrato de compra garantida com a associação de agricultores familiares. A pluma já nasce em tons de bege, marrom e verde sem aditivos químicos e têm certificado internacional de produto orgânico. De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), por não usar irrigação na cultura, nem tingimento nos tecidos, o algodão colorido economiza até 87,5% de água quando comparado a um produto similar produzido pela indústria.

Paolo Bray, diretor do WSO, concorda que a narrativa é importante neste segmento. “Somos a primeira e única certificação no principal hub da moda. É um desafio que está sendo muito apreciado pelos consumidores, que demonstram interesse e curiosidade sobre certificações e ficam entusiasmados em ouvir a história por trás das peças de moda expostas”.

A Natural Cotton Color está acompanhada de outras seis empresas que produzem peças feitas com materiais e processos sustentáveis e verificados. Há marcas da Suíça e da Itália, além de outras três marcas brasileiras: Celeste, Demodê Ateliê e Trópicca. Duas delas também produzem peças com o algodão colorido orgânico da Paraíba. “A meta é elevar a consciência do mercado de moda internacional sobre o algodão colorido orgânico que envolve agricultura familiar, artesanato, tecidos inovadores e certificação”, reforça Francisca.

A importância do segmento da moda sustentável

Segundo estimativas do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), a indústria global da moda, avaliada em quase 3 trilhões de dólares, é responsável por cerca de 8% das emissões mundiais de gases de efeito estufa. O diretor da WSO destaca que os produtos têxteis na indústria de moda convencional consomem aproximadamente 215.000 bilhões de litros de água anualmente, com produtos químicos liberados durante a produção e consumo. Além disso, o poliéster, um plástico derivado do petróleo, ultrapassou o algodão como a base da produção têxtil causando imensa contaminação de microplásticos nos oceanos e nos aterros sanitários. “A busca por tecidos alternativos ao poliéster deve, portanto, se tornar uma prática entre empresas e estilistas. Nesse sentido, a Friend of the Earth aposta em reconhecer e dar visibilidade para marcas que já começaram a pensar no tema e apostam tanto em técnicas de produção sustentáveis como na escolha de matérias-primas inovadoras”, diz Bray.

O Showroom deve se tornar a flagship “Sustainable Friends”. Parte das receitas da atividade irão principalmente para os projetos e campanhas de conservação do WSO. Todos os anos, a WSO dedica uma parte crescente de sua margem (no ano passado, mais de 35%) para projetos de conservação selecionados e certificados em mais de 40 países.

Showroom em Milão

Venda ao consumidor (B2C): Galeria Passarella, 1 | San Babila | CEP 20122

Venda para Lojistas (B2B): Via Cappuccini, 8 | Palestro | CEP 20122

Contatos para entrevista:

CEO Natural Cotton Color | Francisca Vieira [email protected]

Diretor da WSO | Paolo Bray [email protected]

Assessoria de imprensa:

Sandra Vasconcelos: [email protected]