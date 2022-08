Monitoria de qualidade melhora relacionamento entre financeiras e clientes

As instituições financeiras estão entre as organizações com um grande número de reclamações de consumidores. No início do ano, o Banco Central divulgou uma lista com as organizações com maior número de reclamações registradas no órgão no último trimestre de 2021. O objetivo é auxiliar os consumidores a escolher qual instituição prestará os serviços financeiros que ele busca. O ranking “Top 10” expandiu a lista para “Top 15”, incluindo as 15 maiores em número de clientes.

Entre os principais motivos de reclamações identificados pelo levantamento estão irregularidades sobre operações e serviços de cartão de crédito, cartão de débito, internet banking, ATM, oferta ou prestação de serviço sobre crédito consignado, contas de pagamento pré-pago, abertura de contas de forma irregular, transações não reconhecidas pelo titular da conta, prestação inadequada de informações sobre produtos e serviços, entre outros.

No dia 18 de julho, o Ministério da Justiça anunciou a suspensão por tempo indeterminado das atividades de telemarketing de 180 empresas ligadas a bancos e instituições financeiras. O valor da multa pode chegar a R$ 13 milhões e R$ 1.000 de multa diária para as que descumprirem a regra. O principal motivo é o telemarketing ativo abusivo para oferta de produtos e serviços sem consentimento prévio do consumidor.

A situação econômica, agravada pela pandemia de Covid-19, colaborou para o aumento das reclamações contra as instituições financeiras. Isso reflete a insatisfação do cliente com algum serviço ou produto oferecido.

“Com uma solução avançada de gestão de qualidade do relacionamento com o cliente e análise de sentimento, as instituições financeiras conseguem identificar como o cliente está se sentindo no momento do contato e oferecer a melhor solução para o seu problema. Isso é essencial para reduzirem seus respectivos índices de reclamações”, diz Danilo Curti, fundador e Diretor de Operações da Evollo.

Monitoria de qualidade do atendimento ao cliente como aliada

Diversos motivos levam o consumidor a ter uma experiência de atendimento ruim com uma determinada organização: atendentes despreparados, falta de entendimento da sua necessidade, demora para ser atendido, dificuldade de entrar em contato com a empresa, entre outros.

Utilizar uma solução com tecnologia de Inteligência Artificial (IA) e análise de dados (analytics) pode ser a saída para as instituições financeiras reduzirem a quantidade de reclamações recebidas e o custo com multas. Muitas vezes, com uma equipe bem treinada e uma ferramenta com tecnologia avançada, é possível solucionar a solicitação do cliente em apenas um contato.

“Nas áreas de relacionamento das empresas, gestores e coordenadores conseguem analisar, em média, cerca de quatro chamadas por mês por agente. Essa análise por amostragem é demorada e não permite visualizar um panorama real de como está a qualidade de atendimento ao cliente da empresa. Com a utilização de Inteligência Artificial e análise de dados é possível analisar e extrair informações estratégicas de forma precisa a partir de atendimento omnichannel (telefone, e-mail, WhatsApp). Isso permite gerar valiosos insights e inteligência para a tomada de decisão dos gestores”, explica Eduardo Ribeiro, sócio e Business Development da Evollo.