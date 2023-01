Mori Building inaugurará a Toranomon Hills Station Tower no quarto trimestre deste ano

A Mori Building Co., Ltd., principal desenvolvedora de paisagismo urbano do Japão, anunciou hoje que a Toranomon Hills Station Tower, de 49 andares, será inaugurada no próximo outono do Hemisfério Norte (que se dá entre os dias 22 e 23 de setembro e os dias 21 e 22 de dezembro). Este projeto está sendo liderado pela Toranomon 1 & 2-chome District Urban Redevelopment Association, na qual a Mori Building é uma das principais participantes. Com o nascimento da Toranomon Hills Station Tower, que atualmente está sendo totalmente integradaàToranomon Hills Station, toda a área de Toranomon Hills, que vem se expandindo e evoluindo a uma velocidade sem precedentes para a realização de um novo centro internacional e centro de negócios mundial, será concluída como uma “cidade” com escala e impacto comparáveis aos de Roppongi Hills.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230123005241/pt/

Completion image of Toranomon Hills (Note: please be sure to state the copyright “©The Boundary” when using this image.) (Graphic: Business Wire) Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

A Toranomon Hills Station Tower é uma torre multifuncional de 266 metros de altura com 49 andares acima do solo e quatro andares subterrâneos. Ao integrar o desenvolvimento geral com a Toranomon Hills Station na linha Hibiya do metrô de Tóquio, a torre será complementada por uma grande e movimentada praça da estação e uma plataforma de pedestres medindo 20 metros de largura acima da avenida Sakurada-dori (rota nacional 1), oferecendo acesso para a Praça Oval da Toranomon Hills Mori Tower. Ao fortalecer e expandir a rede local de transporte de vários níveis no solo, no subsolo e na plataforma, a Station Tower irá pressupor uma grande melhoria para o complexo Toranomon Hills como um nó de transporte além de realçar o fluxo de pedestres na área.

A Station Tower oferecerá escritórios de classe mundial, bem como estabelecimentos comerciais integradosàpraça da estação e um hotel que será inaugurado em Tóquio. O nível mais alto da torre abrigará o TOKYO NODE, uma instalação de comunicação interativa composta por salões, galerias, piscina, restaurantes e outras instalações totalmente capazes de criar novos valores, ideias e negócios que transcendem os domínios, com o objetivo de compartilhar a criatividade com o mundo.

O Toranomon Hills será ampliado para 7,5 hectares e área total de 800 mil m2 com a inauguração da Toranomon Hills Station Tower no quarto trimestre de 2023. O complexo está evoluindo constantemente como um espaço de uso misto integrado com infraestruturas urbanas, como rodovias e metrôs, com um impacto comparável ao do emblemático Roppongi Hills da Mori Building.

“Átrio da estação” aberto e dinâmico, criado por meio do desenvolvimento integrado entre estação e vizinhança

O Station Atrium (2 mil m2) é um espaço abobadado de três andares em estilo átrio que combina funções urbanas e de transporte coordenadas e complementares.

As conexões diretas do Station Atrium entre a praça da estação e instalações próximas para eventos e compras mantêm o ambiente sempre movimentado, com um fluxo constante de pessoas de manhãànoite.

Plataforma em “T” para pedestres em larga escala com 20 m de largura acima da via arterial

A plataforma em “T” de grande escala com 20 metros de largura acima da avenida Sakurada-dori (rota nacional 1) está conectadaàPraça Oval da Toranomon Hills Mori Tower. A passarela elevada, que passa pela Station Tower, é o principal caminho para o tráfego de pedestres leste-oeste, atravessando bairros e vias arteriais. Ela promove espaços urbanos seguros separando pedestres e veículos na área e funcionará como uma praça que conecta as pessoas em Toranomon Hills.

Instalação de comunicação interativa conectando Tóquio com o mundo: TOKYO NODE

Os andares superiores da Toranomon Hills Station Tower (do 45º a 49º e parcialmente o 8º) abrigarão o TOKYO NODE, uma instalação de comunicação interativa de 10 mil m2.

O salão principal e as três galerias podem ser usados individualmente ou integrados como um ambiente contíguo. Na cobertura, serão abertos o sky garden, a piscina e dois restaurantes com curadoria de chefs de classe mundial, incluindo um restaurante de grelhados supervisionado por Kei Kobayashi, o primeiro chef asiático a ganhar três estrelas Michelin em Paris. O laboratório no 8º andar aumentará ainda mais a capacidade da instalação como um espaço altamente funcional e distinto para a comunicação e compartilhamento de conhecimento, totalmente diferente dos locais tradicionais para conferências e banquetes.

Além disso, o TOKYO NODE servirá como uma plataforma de disseminação de informações para toda a área de Toranomon Hills, permitindo que o complexo evolua para um “centro de comunicação” que atrai pessoas altamente experientes e influentes do mundo inteiro com a criação e inovação de negócios em mente.

Novo espaço de escritórios para conectar as pessoas,



respondendo a diversas necessidades e novos estilos de trabalho

O ambiente de escritórios localizado nos andares 9, 10, 15 a 44 (total de 32 andares), oferece uma área total de aluguel de cerca de 107 mil m2 e andares padrão de cerca de 3,4 mil m2, incluindo planos sem colunas com profundidades do núcleoàsuperfície da janela de cerca de 18,5 metros, adaptando-se a diversos estilos de trabalho e outras necessidades corporativas.

Além disso, oito “zonas magnéticas” são equipadas com átrios e escadas, conectando os andares superior e inferior para promover a comunicação e a colaboração entre profissionais e criar locais de trabalho mais dinâmicos e criativos.

Estabelecimentos comerciais apoiam o trabalho e a vida das pessoas

Um espaço comercial de cerca de 14,4 mil m2 ocupará nove andares (B2-7º), com cerca de 80 lojas que apoiam o trabalho e a vida das pessoas, entre as quais profissionais dos escritórios e residentes.

O T‐Market (27 comércios em uns 3 mil m2) estará cheio de vida desde manhã até a noite (das 7h às 23h) com restaurantes, delicatessens e lojas. Os restaurantes oferecerão menus de alta qualidade, mas com preços razoáveis, muitos com curadoria de chefs e pâtissiers altamente aclamados, incluindo alguns com credenciais Michelin ou Bib Gourmand.

Hotel Toranomon Hills: a primeira Unbound Collection by Hyatt

O 1º andar e os andares 11 a 14 abrigarão o Hotel Toranomon Hills com 205 acomodações, incluindo quartos standard medindo de 27 m2 a 34 m2. A marca do hotel é “The Unbound Collection by Hyatt”, que fará sua estreia em Tóquio como parte da “Independent Collection”.

Ele servirá como uma “sala de estar urbana de Toranomon”, acolhendo uma série de convidados com seu restaurante, café e salões abertos para a cidade.

Todas as experiências gastronômicas no café e restaurante do hotel serão supervisionadas por Sergio Herman. Herman é natural da Holanda e chef com estrela Michelin. Esta será sua primeira incursão no Japão.

Arquitetos, designers e artistas líderes mundiais

Projeto: Shohei Shigematsu (OMA)

O projeto da Toranomon Hills Station Tower é o primeiro projeto arquitetônico de grande escala da OMA em Tóquio.



Seu design é baseado no conceito “THE ACTIVITY BAND”, ou eixo urbano que vai da avenida Shintora-dori até a área de Akasaka/Toranomon, criando um lugar simbólico para as pessoas se reunirem e interagirem ao longo do eixo.

Design do hotel (interiores): Space Copenhagen

O design de interiores do hotel é da Space Copenhagen, uma empresa de design de interiores da Dinamarca. Este é seu primeiro design de interiores no Japão.

Várias certificações ambientais internacionais recebidas

A área de Toranomon Hills recebeu a certificação Platinum preliminar, a classificação mais alta na categoria ND do programa LEED.

Os escritórios e comércios da Station Tower receberam a certificação Platinum preliminar na categoria BD+C:CS e a certificação preliminar WELL, e espera-se que obtenham a certificação Platinum superior assim que concluídas. Trata-se da segunda maior propriedade pré-certificada do Japão, depois de Azabudai Hills.

Além disso, a Station Tower será 100% alimentada por energia renovável compatível com RE100 a partir do momento de sua conclusão.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230123005241/pt/

Videos:

https://mms.businesswire.com/media/20230123005241/pt/1692572/19/Toranomon_Hills_Movie_2023_WELCOME_TO_TORANOMON_HILLS_%286_min_12s%29.mp4

Contato:

Assessoria de imprensa internacional

Saori Asano

Relações Públicas da Mori Building Co., Ltd.

Tel.: +81 (0)3 6406 6606

Fax.: +81 (0)3 6406 9306

E-mail: [email protected]

Weber Shandwick – Japão

Reina Matsushita (tel.: +81 (0)80 2375 0295)

Mayuko Harada (tel.: +81 (0)90 9006 4968)

Masashi Nonaka (tel.: +81 (0)80 1037 7879)

E-mail: [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE