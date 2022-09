Mostra Mundo Árabe de Cinema 2022 terá cinco filmes focados em mulheres

A 17ª Mostra Mundo Árabe de Cinema, que acontece até 7 de setembro de 2022, com sessões presenciais no CineSesc, em São Paulo/SP, e online pela plataforma Sesc Digital (sescsp.org.br/cinemaemcasa), exibirá cinco filmes centrados em personagens femininas. O filme “Caixa de Memórias” (2021), que mergulha nos cadernos de memórias da diretora Joana Hadijthomas, abriu a mostra nesta quarta, 31 de agosto.

O filme inédito, dirigido pelos libaneses Joana Hadijthomas e Khalil Joreige, é integrante da mostra competitiva oficial da edição online do Festival de Berlim 2021. Na ficção, as vidas de três mulheres estão conectadas por uma caixa contendo seus diários, fotografias e fitas de áudio. “Caixa de Memórias” também será exibido no sábado, dia 3 de setembro, às 18h, no CineSesc.

Outro destaque que trata de gênero é o filme “O Salão de Huda” (2021), com direção e roteiro do palestino Hanny Abu-Assad, mesmo diretor de “Paradise Now” (2005), “Omar” (2013) e “O Ídolo” (2017). O thriller conta a história de Reem, jovem mãe de um recém-nascido e casada com um homem ciumento, que vai ao salão de Huda em Belém. Mas Huda é parte integrante do Serviço Secreto Israelense, cuja função é dopar mulheres, tirar fotos comprometedoras e chantageá-las para trabalharem para o serviço secreto. O filme será exibido quinta-feira (1), às 18h, e domingo (4), às 20h30.

Também no domingo, às 18h, será exibido Farha (2021), dirigido e roteirizado por Darin J Sallam, que se passa em 1948, quando os ingleses estão saindo do poder na Palestina e Israel é fundado. Farha, uma menina de 14 anos, sonha em ir à escola na cidade com sua amiga Farida, mas ela sabe que, como filha de um mukhtar, o chefe da vila, é esperado que ela se case, mas quer ir contra essas leis. Entretanto, com os ingleses saindo do país, bombas israelenses chegam a sua vila e seu pai a tranca no porão da casa, prometendo voltar assim que puder. Enquanto Farha olha pelas rachaduras e espera pelo pai, ela vê sua vila, que tanto queria sair, ser destruída, ameaçando os planos que tinha para o futuro. Farha também será exibido no último dia da Mostra, 7 de setembro, às 20h30.

Na sexta-feira, a mostra exibirá Amira (2021), do premiado diretor Mohamad Diab, que atualmente dirige a nova série da Marvel “Cavaleiro da Lua”, conta a história de uma palestina de 17 anos concebida com o esperma contrabandeado de seu pai preso. Embora o relacionamento com ele, desde o nascimento, tenha se restringido a visitas na prisão, ele continua sendo seu herói. A ausência dele em sua vida é compensada pelo amor e carinho daqueles que a cercam. Mas quando uma tentativa fracassada de conceber outra criança revela a infertilidade de Nawar, o mundo de Amira vira de cabeça para baixo. Na Palestina, uma centena de crianças foram concebidas in vitro com o esperma de prisioneiros palestinos contrabandeados para fora das prisões israelenses, onde são proibidos de receber visitas das esposas. Essas crianças são chamadas de “embaixadores da liberdade” pela resistência palestina. O drama será exibido no CineSesc, no dia 2 de setembro, às 18h, e 5, às 20h30.

Já o enredo do filme tunisino inédito, Comunhão (2021), segue Sara, que trabalha em casa durante o confinamento, no terceiro setor, ajudando pessoas em dificuldades durante a crise da Covid-19. Seu marido, Kais, psicótico, encontra-se sem medicação, não há estoque. Enquanto isso, a natureza recupera seus direitos e o ar fica mais puro e mais respirável. Dirigido por Nejib Belkhadhi, será exibido dia 4, domingo, às 15h30, e terça-feira, 6, às 20h30.

Programação completa:

Programação: https://mundoarabe2022.icarabe.org/

Serviço:

17ª Mostra Mundo Árabe de Cinema

Onde: CineSesc – Rua Augusta, 2075, Cerqueira César – São Paulo | telefone: (11) 3087-0500 | sescsp.org.br/cinesesc

Sesc Digital: sescsp.org.br/cinemaemcasa

Abertura: 31 de agosto, às 20h, com o filme “Caixa de Memórias” (os ingressos devem ser retirados gratuitamente com até uma hora de antecedência na bilheteria).

Em cartaz: de 1 a 7 de setembro

Programação: https://mundoarabe2022.icarabe.org/

Mais informações: www.icarabe.org

Ingressos

Segunda a domingo R$ 24 (inteira); R$ 12 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante); R$ 8 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, com credencial plena do Sesc e seus dependentes).

Formas de pagamento: dinheiro, cartões de crédito e débito.

Acessibilidade para cadeirantes e obesos.

Capacidade: 273 lugares

Programação completa no site: https://mundoarabe2022.icarabe.org/

Realização: Instituto da Cultura Árabe

Correalização: Sesc São Paulo

Patrocínio: Casa Árabe (Câmara de Comércio Árabe-Brasileira) e Instituto do Sono

Apoio: Unifesp|Cátedra Edward Said de Estudos da Contemporaneidade|Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, CineFértil