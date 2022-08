Mostra Mundo Árabe de Cinema começa dia 31 de agosto, no CineSesc, em São Paulo

O Instituto da Cultura Árabe – ICArabe, em correalização com o Sesc São Paulo – Serviço Social do Comércio e patrocínio da Casa Árabe, promoverá, de 31 de agosto a 7 de setembro de 2022, a 17ª Mostra Mundo Árabe de Cinema. Celebrando a diversidade dos países árabes, em seu retorno ao formato presencial, a mostra traz 11 filmes, sendo 10 filmes inéditos. Serão exibidos 8 filmes na sala do CineSesc e 3 filmes ficarão disponíveis online na plataforma Sesc Digital (sescsp.org.br/cinemaemcasa). A abertura será realizada dia 31 de agosto, às 20h, no CineSesc (Rua Augusta, 2075, Cerqueira César – São Paulo, em sessão gratuita; os ingressos devem ser retirados com até uma hora de antecedência na bilheteria).

A programação completa, mais informações e entrevistas especiais estão no site https://mundoarabe2022.icarabe.org/

A Mostra tem realização do ICArabe (Instituto de Cultura Árabe), correalização do Sesc São Paulo e patrocínio da Casa Árabe, centro cultural da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, e do Instituto do Sono.

A curadoria é de Arthur Jafet. “O cinema árabe tem uma reputação contínua de quebrar barreiras e estereótipos e, na maior parte das vezes, fazer uma declaração política. Estamos sentindo mais apoio ao cinema árabe agora com novos festivais e novos fundos que estão sendo criados. Também vemos uma nova indústria surgindo na Arábia Saudita e um público bastante grande, não apenas em termos de população, mas em termos de paixão pelo cinema e poder aquisitivo. É um momento emocionante para ser um cineasta ou criador de conteúdo no Oriente Médio”, destaca Jafet. “O consenso da indústria cinematográfica é que um grande trabalho está acontecendo na indústria do cinema árabe, mas é necessário mais apoio em nível de base”, ressalta o curador.

Abertura: “Caixa de Memórias”

O filme que abrirá esta edição será “Caixa de Memórias”, dos diretores libaneses Joana Hadijthomas e Khalil Joreige.

Na plataforma Sesc Digital (sescsp.org.br/cinemaemcasa), os filmes ficam disponíveis dentro da série Cinema #EmCasaComSesc. Não há necessidade de cadastro.

Programação on-line

Além dos filmes exibidos no CineSesc, a mostra disponibiliza gratuitamente para todo o Brasil, três títulos exclusivos de sua programação na plataforma Sesc Digital (sescsp.org.br/cinemaemcasa). Os filmes ficam disponíveis dentro da série Cinema #EmCasaComSesc. Não há necessidade de cadastro.

Mais informações em www.icarabe.org