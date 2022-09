Mostra Árabe de Cinema: filme retrata a questão da saúde mental na pandemia

O filme tunisiano inédito “Comunhão” (2021) será exibido na 17ª Mostra Mundo Árabe de Cinema, que acontece até o dia 7 de setembro de 2022. Dirigido por Nejib Belkadhi, o longa foi gravado durante o isolamento social imposto pela pandemia de covid-19, que se instalou em todo o mundo a partir de março de 2020, e retrata como o confinamento afetou profundamente a saúde mental. O filme será exibido no CineSesc, domingo, 4 de setembro, às 15h30, e terça-feira, 6, às 20h30.

O enredo do filme segue Sara (Souhir Ben Amara) e Kais (Nejib Belkhadi), um jovem casal confinado em casa com seu gato. O drama em preto e branco aborda questões como a violência doméstica e o impacto da pandemia sobre a saúde mental.

A produção foi premiada na 11ª edição do Festival do Filme Africano de Luxor e selecionado para o the New York City International Film Festival (NYCIFF).

Comunhão

4 de setembro as 15h30

6 de setembro as 20h30

Communion. Tunísia. 2021. Ficção. 96 min. Livre.

Direção e Roteiro: Nejib Belkhadhi

Direção de Fotografia: Hazem Berabah

Produção: Imed Belkhadhi

Elenco: Souhir Ben Amara e Nejib Belkadhi

Trailer: https://youtu.be/9hGqAL3M5AM

17ª Mostra Mundo Árabe de Cinema

Onde: CineSesc – Rua Augusta, 2075, Cerqueira César – São Paulo | telefone: (11) 3087-0500 | sescsp.org.br/cinesesc

Sesc Digital: sescsp.org.br/cinemaemcasa

Abertura: 31 de agosto, às 20h, com o filme “Caixa de Memórias” (os ingressos devem ser retirados gratuitamente com até uma hora de antecedência na bilheteria).

Em cartaz: de 1 a 7 de setembro

Programação: https://mundoarabe2022.icarabe.org/

Mais informações: www.icarabe.org

Ingressos

Segunda a domingo R$ 24 (inteira); R$ 12 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante); R$ 8 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, com credencial plena do Sesc e seus dependentes).

Formas de pagamento: dinheiro, cartões de crédito e débito.

Acessibilidade para cadeirantes e obesos.

Capacidade: 273 lugares

Programação completa no site: https://mundoarabe2022.icarabe.org/

Realização: Instituto da Cultura Árabe

Correalização: Sesc São Paulo

Patrocínio: Casa Árabe (Câmara de Comércio Árabe-Brasileira) e Instituto do Sono

Apoio: Unifesp|Cátedra Edward Said de Estudos da Contemporaneidade|Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, CineFértil