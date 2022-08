Móveis planejados: o que são e para que servem?

Dados de um balanço do Secovi-SP (Sindicato da Habitação de São Paulo) publicados pelo Broadcast, sistema de notícias do Grupo Estado, revelam que, considerando apenas os apartamentos, foram lançadas 84.352 unidades na cidade de São Paulo (SP) entre maio de 2021 e 2022. Paralelamente, um estudo realizado por pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) revelou que mais de 250 mil imóveis compactos – com até 45 m² – foram construídos na capital paulista entre 2015 e 2021.

A tendência dos apartamentos menores tem se espalhado pelo Brasil: em entrevista ao Diário do Nordeste, o presidente do Sinduscon-CE (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará), Patriolino Dias, destacou que o conceito chegou à Fortaleza (CE), onde já há apartamentos com até 21 m².

Para Priscila Prieto, CEO da Prieto Móveis, empresa especializada em móveis planejados, o mercado brasileiro de móveis planejados ganha força com essa tendência de busca por apartamentos menores, especialmente entre o público mais jovem.

“Por conta de elementos como praticidade e segurança, cada vez mais, os jovens priorizam a compra e o aluguel de apartamentos – que, por sua vez, demandam móveis feitos sob medida para o melhor aproveitamento dos espaços”, articula.

Ela conta que é normal que o consumidor se pergunte como podem ser caracterizados os móveis planejados, como eles são feitos e o que os diferencia dos demais. Ela esclarece: “O móvel planejado é produzido sob medida, atendendo às necessidades do ambiente e funcionalidade, ao contrário dos móveis convencionais”.

Prieto destaca que os móveis planejados têm sido uma boa opção para a decoração de apartamentos para os chamados moradores de primeira viagem. “Durante o período de confinamento por conta da pandemia de Covid-19, os brasileiros ficaram ainda mais focados na decoração dos ambientes, o que influenciou na busca por novos endereços e móveis”.

Para a CEO da Prieto Móveis, com o avanço da tecnologia e a atuação de influenciadores digitais que falam sobre casa e decoração, o público ampliou o seu acesso a conteúdos que oferecem inspiração para o lar.

“É importante buscar por informação de qualidade, de fontes confiáveis. Conteúdos bons podem inspirar e orientar as pessoas que têm interesse por móveis planejados a fazer as melhores escolhas em busca de mais economia e qualidade de vida”, conclui.

