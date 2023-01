Mudanças pós-Covid aceleram automação no Brasil

Mais empresas no Brasil estão adotando soluções e serviços de automação inteligente como parte de uma onda de transformação digital que começou durante a pandemia da Covid-19 e continua acelerada, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pela Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens™ Intelligent Automation — Services and Solutions 2022 para o Brasil revela que vários tipos de automação estão ganhando força no país, que é um dos maiores mercados de automação da América do Sul. As empresas estão agindo para aumentar a eficiência, entender melhor seus processos e resolver problemas de TI antes que eles interrompam as operações.

“Os desafios que as empresas no Brasil têm enfrentado desde a pandemia exigem soluções de automação abrangentes e modernas”, disse Chip Wagner, CEO da ISG Automation. “Os principais fornecedores de serviços estão ajudando as organizações a integrar essas ferramentas, juntamente com estruturas de governança e processos de gerenciamento de mudanças.”

A automação corporativa avançou rapidamente nos últimos anos, impulsionada por tecnologias algorítmicas que podem replicar aspectos da cognição humana, diz o relatório. Grandes avanços em aprendizado de máquina, IA, visão computacional, processamento de linguagem natural, automação robótica de processos (RPA) e outras tecnologias ajudaram a tornar isso possível. Embora a automação não esteja tão madura no Brasil quanto em mercados avançados, como os EUA e o Reino Unido, as empresas no Brasil reconheceram a necessidade de inovação nessa área.

O aumento do trabalho remoto durante a pandemia levou os executivos brasileiros a reconhecer o valor da mineração de processos, tarefas e conversas para entender e monitorar os processos de suas empresas, diz o ISG. Implantada em toda a organização, uma melhor inteligência de processos também pode ajudar as empresas a determinar as necessidades de pessoal e os níveis de serviço.

As empresas no Brasil estão começando a automatizar as operações de TI para enfrentar os desafios da área que são comuns no Brasil, incluindo operações isoladas, vários fornecedores e falta de visibilidade unificada dos sistemas, diz o relatório. A inteligência artificial para operações de TI (AIOps) pode tornar mais fácil para as equipes de tecnologia monitorar o fluxo de dados e resolver problemas quando eles surgirem.

À medida que as empresas avaliam os fornecedores, elas estão olhando além dos recursos e serviços oferecidos e tentando avaliar o quão bem os parceiros em potencial podem manter uma força de trabalho forte, diz o ISG.

“A crise de talentos do Brasil em IA e aprendizado de máquina está crescendo”, disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. “Os fornecedores mais atraentes serão aqueles que continuarem desenvolvendo as habilidades e certificações dos funcionários.”

O relatório também examina outras tendências de automação que afetam o mercado brasileiro, incluindo o papel dos serviços de automação baseados em nuvem e o uso crescente de ferramentas low-code que permitem que não programadores desenvolvam soluções de automação.

O relatório ISG Provider Lens™ Intelligent Automation — Services and Solutions 2022 para o Brasil avalia as capacidades de 28 fornecedores em três quadrantes: Intelligent Enterprise Automation, Artificial Intelligence for IT Operations (AIOps) e Next-Gen Automation.

O relatório nomeia Accenture, Capgemini e Stefanini como Líderes em todos os três quadrantes. Ele nomeia a DXC Technology como Líder em dois quadrantes. IBM, PwC, Stoque, TCS, TIVIT e Wipro são nomeados Líderes em um quadrante cada.

Além disso, Deloitte, TCS e Wipro são nomeadas como Rising Stars – empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro” pela definição do ISG – em um quadrante cada.

Uma versão personalizada do relatório está disponível na Capgemini.

O relatório ISG Provider Lens™ Intelligent Automation — Services and Solutions 2022 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

