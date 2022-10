Mural do artista Apolo Torres colore novo empreendimento em Pinheiros

O artista Apolo Torres desenvolveu o mural que cobre a fachada do Nurban Pinheiros, o novo empreendimento da incorporadora VitaUrbana, localizado à rua Alves Guimarães, em Pinheiros. A obra retrata pessoas caminhando de bike e patinete, e tem o intuito de valorizar aspectos que caracterizam a cidade e o público da incorporadora: a diversidade, a valorização do transporte público e dos meios alternativos de locomoção, e o espírito alegre e descontraído.

Com murais que retratam cenas cotidianas, em um estilo que mescla pintura clássica, arte contemporânea e street art, o trabalho de Apolo Torres objetiva levar vida. Por isso, o artista foi escolhido para participar deste projeto da VitaUrbana, cuja atuação também buscar revitalizar o espaço urbano, sempre em sintonia com o perfil de cada bairro.

“Nós, os sócios da VitaUrbana, já acompanhávamos o trabalho do Apolo Torres, e o chamamos para participar deste projeto com a proposta de entregar ao bairro uma obra que transmitisse alegria e valorizasse a mobilidade e a diversidade que caracterizam os nossos empreendimentos e a essência da cidade de São Paulo, composta por pessoas de diferentes etnias, orientações sexuais e idades, migrantes e imigrantes”, conta Juan Galan, sócio da incorporadora.

“Um prédio faz parte da paisagem urbana por 50 até 100 anos, por isso, precisa ser agradável, tornar o espaço melhor. E foi isso que buscamos: trazer mais vida para a cidade”, destaca Nicolau Sarquis, também sócio da VitaUrbana. “Abraçamos este tipo de intervenção artística desde o início do projeto do Nurban Pinheiros, porque acreditamos que os empreendimentos imobiliários devem contribuir para melhorar o contexto urbano em diversos aspectos, inclusive o estético e cultural, saindo do limite de um projeto privado para levar benefícios ao público”, conta.

O edifício foi concebido com o propósito de atender um conceito contemporâneo de moradia, que privilegia a mobilidade, a conexão e a integração.