Museu da Lâmpada ensina brincando sobre a evolução da iluminação

Se hoje a lâmpada é algo tão presente em nossas vidas, em 1879 ela revolucionou a humanidade, fruto do conhecimento do seu criador. Ensinar crianças a partir de 9 anos de forma lúdica sobre a evolução da iluminação e o inventor da lâmpada é o objetivo do Escape Kids Gênios, que acaba de inaugurar a sala Thomas Edison e o Museu da Lâmpada.

O local, que fica em São Bernardo do Campo (SP), mistura diversão, aprendizado, games, cultura e aventura em salas tematizadas para jogos de fuga e coloca dentro dos seus jogos a história de cientistas que contribuíram para o desenvolvimento da humanidade. Na sala Albert Einstein é possível conhecer um pouco da vida e da trajetória do gênio. Na Sala Radioativa, a homenagem é para Marie Curie, descobridora dos elementos químicos Rádio e Polônio, primeira mulher a receber o Prêmio Nobel.

Os jogos são baseados em fatos reais e trazem equipamentos da época, curiosidades e várias atividades relacionadas ao currículo escolar. Na nova sala Thomas Edison, o jogo se passa dentro do Museu da Lâmpada, onde um monitor vai acompanhando os participantes e passando informações sobre toda a evolução da iluminação e seus principais inventos. Com base nessas pistas, eles precisam descobrir a saída.

Ao final, após aprender sobre a evolução tecnológica da lâmpada, os participantes recebem “A Cartilha do Bem”, criada pela ABES-SP em parceria com a Reciclus, que fala sobre a importância da destinação ambientalmente correta desses materiais, e também conhecem o coletor de lâmpadas Reciclus, além do passo a passo da reciclagem.

A Reciclus (Associação Brasileira para a Gestão da Logística Reversa) é a entidade gestora responsável pela coleta e destinação correta de lâmpadas no país, que já recolheu mais de 23 milhões de unidades, e é parceira da Escape Kids Gênios nesta ação educacional.