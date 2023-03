NIQ revela nova identidade da marca, refletindo o compromisso com a visão total da inteligência do consumidor

A NIQ, líder global em inteligência do consumidor, lançou uma nova identidade de marca, refletindo os insights e as capacidades de medição líderes do setor da empresa, mostrando novos caminhos para o crescimento de varejistas e marcas. A nova marca se alinha com uma transformação significativa em toda a organização e representa um compromisso de oferecer a compreensão mais completa e clara dos consumidores globalmente: o Full View.

O Full View da NIQ é alimentado por mais dados de mais canais, fontes, consumidores e regiões. Compreender, medir e ativar dados completos gera uma oportunidade incomparável para que os clientes possam ter uma vantagem competitiva, capitalizar oportunidades, mitigar riscos e entender o comportamento de compra em constante evolução do consumidor. Com o entendimento mais claro do comportamento do consumidor, apresentado por meio de uma plataforma avançada com análises integradas, as empresas podem tomar decisões seguras que impulsionarão o crescimento.

“Nossa nova identidade de marca equilibra nosso legado e nosso futuro como líderes em inteligência do consumidor”, diz Tracey Massey, Diretora de Operações da NIQ. “Em 1923, nossa empresa criou o conceito de market share e agora, com nossos investimentos em canais variados, a identidade da NIQ representa um novo padrão para entender o que os consumidores compram, por que eles tomam decisões de compra e o mais importante: como nossos clientes podem vencer.”

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Os novos elementos de identidade da marca incluem a reformulação do nome da empresa, do logotipo, das cores e do propósito. Juntos, eles sinalizam a evolução da empresa e indicam a liderança em inteligência do consumidor em diversos canais.

Nome/logotipo : A NIQ se baseia no legado da empresa e se reinventa para o futuro.

: A NIQ se baseia no legado da empresa e se reinventa para o futuro. Paleta de cores : A faixa diversificada de cores apoia a avançada plataforma Connect da NIQ e a plataforma de visualização de dados Discover, uma ferramenta de inteligência de negócios robusta e intuitiva que interage com os conjuntos de dados de consumidores mais completos do mundo.

: A faixa diversificada de cores apoia a avançada plataforma Connect da NIQ e a plataforma de visualização de dados Discover, uma ferramenta de inteligência de negócios robusta e intuitiva que interage com os conjuntos de dados de consumidores mais completos do mundo. Propósito da marca : “Mostrar ao mundo o que as pessoas querem”, com foco na estratégia da empresa e na proposta de valor para os funcionários.

: “Mostrar ao mundo o que as pessoas querem”, com foco na estratégia da empresa e na proposta de valor para os funcionários. Promessa da marca: “Oferecemos o Full View, a compreensão mais completa e clara do mundo sobre o comportamento de compra do consumidor que revela novos caminhos de crescimento”, mostrando aos clientes nosso ponto de vista ambicioso.

“Nossa nova identidade incorpora o senso de propósito renovado e a energia de toda a empresa, que abraça a mudança, a inovação e soluciona os maiores desafios do setor”, diz Marta Cyhan-Bowles, Diretora de Comunicação e Head de Marketing da América do Norte. “Este é um ano marcante para a NIQ, porque a empresa acelerou nossa visão para que o mundo nos veja como somos: um caminho para o crescimento.”

A nova identidade da NIQ será apresentada na conferência anual Consumer 360®, conforme a empresa avança em direção ao seu propósito, define novos avanços de inovação, cria novas pontes para colaboração e mapeia novos caminhos para o crescimento.

Para mais informações sobre a NIQ e para ver a nova identidade da marca, acesse www.niq.com.

Sobre a NIQ

A NIQ, empresa líder mundial em inteligência do consumidor, revela novos caminhos de crescimento para varejistas e fabricantes de bens de consumo. Com operações em mais de 100 países, a NIQ oferece uma compreensão mais completa e clara do comportamento de compra do consumidor por meio de uma plataforma de inteligência de negócios avançada com análise preditiva integrada. A NIQ oferece o Full View.

A NIQ foi fundada em 1923 e é uma empresa do portfólio da Advent International. Para mais informações, acesse NIQ.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230301005486/pt/

Contato:

Mídia



Gillian Mosher ([email protected])

Fonte: BUSINESS WIRE