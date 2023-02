NTT Com lança SDK SkyWay renovado para desenvolvimento mais versátil de serviços de comunicação on-line

A NTT Communications Corporation (NTT Com), empresa de soluções de TIC e comunicações internacionais do grupo NTT, anunciou hoje o lançamento imediato do renovado kit de desenvolvimento de software (SDK) SkyWay. O novo SDK SkyWay faz com que seja mais fácil do que nunca implementar comunicação de voz, vídeo e dados em tempo real para aplicativos e sites.

As pessoas interessadas em planejar ou desenvolver serviços de comunicação on-line podem se inscrever para participar de um webinar gratuito e aprender mais sobre o SDK SkyWay renovado. O evento poderá ser acompanhado de forma presencial (50 pessoas), na sede da NTT Communications em Tóquio, ou on-line (100 pessoas) às 15h (horário do Japão) em 23 de fevereiro.

Simples de usar e suportado com extensa documentação, o SkyWay não requer habilidades técnicas especiais ou conhecimento de comunicação de voz/vídeo ou criação de servidores. Ele pode ser usado para uma grande variedade de aplicações, como aulas on-line, IoT e robôs. Até o momento, o SkyWay foi implementado para o desenvolvimento de mais de 20 mil serviços.

O SkyWay é adequado para diversos formatos de chamada, incluindo voz e vídeo, chamadas individuais e em grupo e comunicação por vídeo durante o compartilhamento de telas. Também é um SDK multiplataforma para desenvolver serviços de comunicação adequados a setores e categorias de negócios específicos O SkyWay garante comunicação em tempo real de alta qualidade, conforme evidenciado por sua taxa de disponibilidade de serviço de 99,96% no ano fiscal de 2021. Ele também realiza chamadas internacionais de alta qualidade ao configurar servidores para retransmitir comunicações de/para a Ásia, América do Norte e Europa.1 Além disso, o SkyWay pode ser usado gratuitamente para verificação e desenvolvimento do serviço até que o serviço do usuário seja realmente lançado. As taxas são ajustadasàescala do serviço e o faturamento é implementado com base no pagamento conforme o uso.

Devidoàpandemia da COVID-19, a comunicação on-line se diversificou rapidamente e agora costuma incluir eventos envolvendo dezenas de pessoas, bem como robôs de comunicação. Em resposta, a NTT Com decidiu atualizar a arquitetura do SkyWay e lançá-lo como um novo serviço com funções melhoradas para maior versatilidade, incluindo:

Mais chamadas simultâneas (expandidas de 20 para 100 no máximo)

Redução da carga do terminal de acordo com o ambiente do usuário final (simulcasting 2 e API para transmissão/recepção flexível de mídia, como somente vídeo/áudio específico)

A seguir estão dois exemplos da funcionalidade expandida do SkyWay.

1. Escritório virtual



O SkyWay pode ser usado para criar um sistema para uma apresentação em todo o escritório atingindo até 100 pessoas, com transmissão simultânea permitindo que as pessoas recebam áudio/vídeo adequadamente ajustado a cada usuário, como vídeo de baixa resolução para reduzir a carga do sistema e da bateria para dispositivos móveis ou terminais com baixo poder de processamento. Além disso, a participação pode ser controlada para conferências privadas.

2. Suporte de trabalho remoto



O SkyWay também pode ser usado para criar um sistema que permite que um supervisor instrua remotamente várias pessoas em um local de trabalho, usando vídeo para instruções detalhadas e apenas áudio se instruções verbais simples forem suficientes. O uso seletivo de vídeo e/ou áudio permite que o sistema alcance muitas pessoas com carga mínima.

Os pedidos de serviço serão aceitos a partir desta terça-feira, 31 de janeiro. Para obter detalhes, acesse o site ou entre em contato com um representante de vendas da NTT Com. Para saber as taxas de serviço, consulte aqui. (Parcialmente somente em japonês)

No futuro, a NTT Com espera atualizar ainda mais o SkyWay, expandindo a escala de chamadas de voz e vídeo, melhorando as comunicações de dados para sincronização de mais pessoas e suportando plataformas de jogos para transmissão ao vivo e o metaverso. Além disso, as experiências de chamadas de voz e vídeo serão aprimoradas. As novas funções do SkyWay para medir a qualidade e analisar os problemas irão melhorar cada vez mais o vídeo e a voz em diversos ambientes. O objetivo da NTT Com é continuar desenvolvendo negócios relacionados ao SkyWay para apoiar a evolução da comunicação em tempo real e sua fácil implementação por não especialistas em um mundo onde as pessoas se comunicam de forma significativa por meio do poder da tecnologia digital.

Para mais informações sobre o SkyWay, acesse aqui.

1 Tecnologia que permite a um terminal selecionar o dispositivo de retransmissão mais adequado para minimizar o atraso entre os terminais (patente concedida nº 6254620).



2 Tecnologia para transmitir o mesmo vídeo para diferentes terminais usando taxas de bits diferentes, como baixa resolução para dispositivos móveis com poder de processamento e largura de banda limitados e alta resolução para PCs.

Sobre a NTT Communications



A NTT Communications resolve os desafios tecnológicos globais ajudando as empresas a utilizar soluções gerenciadas de infraestrutura de TI para superar a complexidade e o risco em seus ambientes de TI. Essas soluções são apoiadas por nossa infraestrutura mundial, incluindo redes públicas e privadas de nível 1 líderes do setor, atingindo mais de 190 países/regiões e mais de 500 mil m2 das instalações de data center mais avançadas do mundo. Como fornecedora principal dos serviços e soluções empresariais do grupo DOCOMO, criamos valor fornecendo suporte em escala global para a reestruturação na indústria e na sociedade, novos estilos de trabalho e transformação digital nas comunidades. Juntamente com a NTT Ltd., NTT Data e NTT DOCOMO, somos o NTT Group.



O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

