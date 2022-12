Natal ganha toques nordestinos na Paraíba

O Natal, sem dúvidas, é uma das festas mais esperadas do ano. A decoração, a presença do Papai Noel e as programações festivas já ganham espaço pelo Brasil afora. Em João Pessoa, na Paraíba, a festa tem cores e programações diferenciadas, com toques regionais e fortalecimento da cultural local.

Com uma cena cultural forte e reconhecida internacionalmente, a capital paraibana adiciona uma programação plural às luzes coloridas, ao presépio e às imagens de Papai Noel. Além do tradicional “Natal dos Sentimentos”, nas ruas da cidade, é possível aproveitar as atrações da Usina Cultural, espaço mantido pela Energisa, concessionária de energia do estado.

O “Natal na Usina”, neste ano, presta uma homenagem a artistas paraibanos e oferece aos visitantes uma imersão na cultura local, desde a decoração – inspirada no Sertão – até apresentações musicais.

Iniciado no dia 3 deste mês, o projeto envolve todos os espaços da Usina, com um circuito de atrações artísticas que inclui nomes como Cátia de França, uma das dez artistas homenageadas pelo prêmio Itaú Cultural deste ano, o principal do país no segmento; e Maria Valéria Rezende, ganhadora do prêmio Jabuti de Literatura. A programação se estende até o dia 30 de dezembro. Até lá, são 20 shows, mostra de literatura paraibana, exposição fotográfica e mostra de cultura popular, além do concurso de presépios, corais e apresentações voltadas para crianças.

Toda a programação está disponível no site www.natalnausina.com, ou pelo Instagram @usinacultural.