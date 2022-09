Negociação pode ser importante para diminuir efeitos da inflação

Com a inflação em alta e o mercado instável, um fator a ser levando em consideração pelas empresas, que pode gerar mais lucro, segundo especialistas, é a negociação. Essa prática, quando bem aplicada, torna-se estratégica para as companhias. A afirmação é de Jorge Guerén, diretor global do TEAM Business Group, empresa especializada em consultorias e programas de negociação e inovação.

Ele ainda garante que negociar não costuma ser uma tarefa simples e, na maioria das vezes, precisa de treinamento, ou seja, é possível que profissionais possam desenvolver essa habilidade necessária para a lida com o mercado. “A negociações se torna um diferencial para a manutenção dos empreendimentos. É a possibilidade de melhores resultados para as áreas de compra de suprimentos, marketing, supply chain, logística e vendas, dentre tantas outras”, explica.

Na atual conjuntura dos negócios, que se molda a partir da inflação, o especialista salienta que a necessidade por capacitação em negociação deve ser uma percepção, inclusive, do departamento de Recursos Humanos. “Às vezes, o RH, por não estar alinhado com as necessidades comerciais das áreas de venda e compra, por exemplo, desconhece a importância de desenvolver programas para aperfeiçoar os profissionais para realizar negociações importantes para a conquista de grandes fechamentos de negócios”.

Assim como em qualquer atividade, é preciso prática para que o processo de negociação seja conduzido corretamente e, na hipótese positiva, para que o resultado seja benéfico para ambas as partes envolvidas. “No Brasil ainda não existe a cultura efetiva da capacitação de equipes de negócios. É importante mudar este conceito, pois as empresas certamente deixam de melhorar o faturamento e perdem grandes oportunidades. A capacitação do profissional é algo enriquecedor para todo o setor produtivo, uma estratégia para a viabilização de oportunidades relevantes”, finaliza o diretor da global TEAM Business Group.