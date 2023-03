Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Anuncia a Expansão da Instalação de Vendas, Serviço e Engenharia na África do Sul

TEMECULA, Califórnia, March 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — O Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo), parte da Nikkiso Co., Ltd (Japão), operando sob a Cryogenic Industries, Inc. (EUA), tem o orgulho de anunciar mais uma expansão da sua capacidade de vendas, serviço e engenharia no mercado africano. A partir das suas instalações, eles fornecerão suporte para todos os produtos do Grupo.

Localizada em Waterfall, KZN, África do Sul, a instalação foi criada para proporcionar uma presença mais forte na África e apoiar o centro de engenharia e o centro econômico da África do Sul. O suporte local de engenharia e de serviço em campo irá oferecer um conhecimento específico da região e dos mercados locais, permitindo soluções altamente personalizadas.

Além de oferecer vendas técnicas para todos os produtos do Grupo, uma nova equipe de comissionamento de unidade de separação de ar oferece suporte ao cliente. O suporte adicional de engenharia fornecerá otimização de processos e de design, e soluções inovadoras para a região. A instalação também fornecerá equipamentos de GNL, em apoioàgrande expansão do gás natural em Moçambique e ao potencial desenvolvimento de oleodutos virtuais para combustível de GNL para mitigar a crise de eletricidade.

“Essa expansão nos permite responder rapidamente às crescentes necessidades de energia da África e oferecer mais serviços e suporte aos nossos clientes com a nossa presença local”, disse Peter Wagner, CEO da Cryogenic Industries e Presidente do Grupo.

Bruce van Dongen atuará como Diretor Administrativo. Uma instalação de serviço está prevista para o futuro, em suporte às bombas e aos turboexpansores. Isto é um exemplo do compromisso e apoio do grupo para com a ampliação do mercado africano.

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora parte da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica e presta serviços para equipamentos de processamento de gás criogênico projetados (bombas, turboexpansores, trocadores de calor, etc.) e plantas de processo para Gases Industriais, Liquefação de Gás Natural (GNL), Liquefação de Hidrogênio (LH2) e Ciclo Rankine Orgânico para Recuperação de Calor de Resíduos. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne e Cryoquip, e de um grupo comumente controlado de 20 entidades operacionais.

Para mais informação, visite www.nikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com .

CONTATO COM A MÍDIA:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

[email protected]

Foto deste comunicado disponível em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30d66f23-e389-4adb-86c2-43133a748d6e/pt





