No mês do consumidor, viações investem em serviços e vantagens para o cliente

Com o mercado rodoviário aquecido em função das altas tarifas do transporte aéreo nos últimos meses e a ocorrência de muitos feriados prolongados, as empresas rodoviárias regulares vêm investindo nas operações e lançando benefícios para os passageiros durante o mês do consumidor. Um dos exemplos é o Grupo Guanabara, que reúne as empresas UTIL, Sampaio, Brisa, Real Expresso, Expresso Guanabara e Rápido Federal. As empresas receberam veículos, um investimento de R$ 320 milhões, para atender as mais de 2 mil linhas rodoviárias operadas no Brasil.

Nos últimos dois anos as linhas ganharam o incremento de 229 veículos atendendo aos viajantes das principais linhas que interligam as cidades do Sudeste, do Nordeste e do Centro-Oeste do país e contando com uma configuração baseada em tecnologia de motorização e carroceria. Os veículos fabricados pela Mercedes-Benz são todos double decker (dois andares) sobre os quais são montadas carrocerias Geração 8 da Marcopolo, Paradiso 1800. Os carros possuem faróis full LED, tomadas USB, wi-fi grátis, geladeiras e opções de categorias executiva, semi-leito, leito e leito total.

As seis empresas do grupo unificaram suas marcas e, agora, todas são denominadas Guanabara. Para o lançamento da nova identidade padronizada e da campanha de nacionalização do nome Guanabara, o grupo contou com a participação do cantor Wesley Safadão que, inclusive, lançou o hit “Pega o Guanabara” que estourou nas plataformas de streaming e está entre as 50 mais tocadas do Spotify e entre os clipes mais ouvidos do YouTube, com mais de 300 mil views.

“São mais de 30 anos no mercado rodoviário regular atendendo os viajantes com serviços que propiciam segurança e qualidade nos deslocamentos por ônibus. Este mês, lançamos uma campanha para o mês do consumidor com possibilidade de o passageiro viajar gastando 70% menos (alguns bilhetes saem a partir de nove reais). No site viajeguanabara.com.br é possível verificar os destinos, disponibilidade de horários, categoria de viagem e outras informações”, destaca Letícia Pineschi, diretora de marketing do grupo.

A empresa de tecnologia Gipsyy firmou uma parceria com a Guanabara para oferecer, por meio de seu aplicativo, as viagens da campanha do consumidor. “A ideia é participar dessa iniciativa do grupo e oferecer viagens econômicas aos passageiros do ônibus, aliada a vantagens ao cliente como suporte 24 horas nos 7 dias por semana e acesso às salas VIP do Grupo Guanabara nos terminais de embarque”, explica Rodrigo D’Abbieri, diretor da Gipsyy no Brasil.

A campanha do mês do Consumidor nas empresas rodoviárias acontece até o dia 31 de março de 2023.

Sobre o Grupo Guanabara – O Grupo Guanabara, fundado na década de 60 na cidade do Rio de Janeiro, adquiriu 6 marcas de empresas de operação rodoviária intermunicipais e interestaduais ao longo dos anos, como a UTIL (União Transporte Interestadual de Luxo), a Real Expresso, a Rápido Federal, a Viação Sampaio e a Brisa ônibus. As empresas rodoviárias do grupo possuem operação em todas as 5 regiões do Brasil predominantemente nos estados de Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Pará, Paraíba, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal, e emprega mais de 5 mil funcionários.

Sobre a Gipsyy – A Gipsyy é uma plataforma digital de transporte por ônibus rodoviário com operações no Brasil e na Europa e é conhecida no segmento pela oferta de passagens a preços reduzidos. Tem investido, nos últimos anos, em treinamento dos seus motoristas e equipados seus veículos com câmeras e GPS e uma rede de parceiros que possui uma frota de ônibus com a tecnologia EURO na motorização. Esse processo reduz em até 80% as emissões de CO2 durante as suas viagens.