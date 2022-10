Nomus abre vagas para programa de treinamento prático em universidades

Amanhã,15, a empresa de tecnologia de gestão ERP para indústrias, Nomus, receberá aplicações de universidades públicas e privadas de todo o país para o programa Gestão da Produção na Prática. A iniciativa é voltada para treinamento prático de alunos para melhor fixação dos assuntos e conceitos abordados em sala de aula acerca de controle de produção e gestão de fábricas.

O programa é composto por atividades e pequenos desafios que os alunos devem simular dentro de um sistema ERP real especializado em indústrias. O trabalho é desenvolvido em conjunto com o professor que, dividindo a turma em grupos, coordena exercícios como “criação da engenharia do produto”; “controle de estoque” e “emissão da ordem de produção”, entre outros.

O programa Gestão da Produção na Prática tem a duração de até um semestre letivo. Os alunos receberão acesso ao ERP Industrial disponível por todo o projeto; materiais de instrução em vídeo e texto estruturados na universidade corporativa; palestra online com um especialista na área e certificado de participação. É voltado para os cursos de engenharia, sobretudo de produção e mecânica; administração; sistemas de informação ou afins.

“Escolhemos o dia dos professores para abrirmos a agenda 2023 deste programa, já que a gente acredita que o profissional que se forma estimulado pela prática na tecnologia se prepara melhor para os desafios vividos numa empresa atualmente. Esse é o caminho para qualificar a mão de obra no setor industrial”, comentou o CEO da empresa, Rafael Netto.

Serão selecionadas 7 universidades para participar gratuitamente do Gestão da Produção da Prática. O coordenador ou professor que quiser inscrever sua disciplina deve acessar o site https://material.nomus.com.br/gpp . “Gostaríamos de abrir para todas as faculdades, mas é um trabalho que precisa de dedicação e envolve curadoria, por isso, podemos nos comprometer somente com algumas agendas para o próximo ano”, destacou o diretor à frente do programa, Thiago Leão.