Nomus e FAIT fazem parceria para aprendizado prático de alunos

A empresa de tecnologia para gestão para indústrias, Nomus, e a Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva (FAIT), firmam parceria para desenvolvimento do programa Gestão da Produção na Prática (GPP) junto aos alunos graduandos em Administração, na disciplina de Sistemas de Informações Gerenciais durante o atual semestre letivo.

O objetivo da iniciativa é oferecer uma oportunidade de praticar conceitos trabalhados em sala de aula dentro de um sistema real de ERP, ferramenta de gerenciamento empresarial, simulando rotinas de uma indústria. Através da execução de pequenas tarefas, os alunos irão vivenciar processos como cadastramento da engenharia do produto, movimentação de estoque, emissão da ordem de produção e apontamentos.

“Com a participação no GPP, os universitários podem ter uma visão mais próxima da realidade do mercado, complementar à literatura trabalhada em sala, o que eleva o aprendizado e dá mais maturidade ao profissional que está se formando”, destacou a professora Alecsandra Ferreira.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Além do acesso ao sistema Nomus ERP Industrial, os alunos também assistiram uma palestra com o especialista da empresa, Thiago Leão, sobre como o conhecimento em ERP pode dar destaque à carreira, e, também receberam acesso à Universidade Nomus, plataforma de ensino à distância que hospeda as vídeo-aulas, orientações e suporte para execução das atividades propostas no programa.

“Sabemos que, para a maioria dos alunos, é a primeira vez que têm a possibilidade de ver e mexer em um sistema ERP como esse. Isso contribui para uma visão mais ampla e melhor aprendizado, o que é relevante, já que é o tipo de ferramenta que provavelmente irão se deparar quando chegarem para trabalhar em uma empresa real”, destacou Thiago.