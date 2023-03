Nos bastidores do MWC23, Zain KSA e Huawei assinam MdE para construir a rede 5.5G pioneira global “5.5G City”

Durante o Mobile World Congress 2023 (MWC23) em Barcelona, a Huawei e a principal operadora de telecomunicações da Arábia Saudita, Zain KSA, assinaram um Memorando de Entendimento (MdE) de cooperação estratégica para o projeto de inovação conjunta “5.5G City”. O MdE foi assinado durante o MWC23 realizado em Barcelona de 27 de fevereiro a 2 de março.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230302005602/pt/

Assinatura do MdE entre Zain KSA e Huawei em Barcelona Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Sob o MdE, ambas as partes trabalharão juntas para promover a inovação tecnológica para a evolução do 5.5G e expandir ofertas escaláveis para clientes individuais, corporativos e governamentais. Além disso, fortalecerão a infraestrutura digital e construirão uma rede global pioneira na evolução do 5.5G, disponibilizando um mecanismo sólido para atingir as metas nacionais de digitalização descritas na Visão Saudita 2030.

A Zain KSA e a Huawei trabalharão em conjunto para aprimorar a inovação tecnológica, melhorar a experiência do usuário e desenvolver novos casos de uso. A colaboração envolverá o fornecimento de uma experiência gigabit perfeita em cenários internos e externos por meio da implantação em larga escala do MetaAAU e agregação de operadora 5G, bem como soluções internas digitais LampSite. Além disso, serão tomadas iniciativas para melhorar o desempenho das redes Massive MIMO e desenvolver capacidades de operação e otimização de rede autônoma de ponta a ponta. Ambas as partes também trabalharão juntas para desenvolver novos casos de uso para a Internet das Coisas (IoT) e soluções de rede privada. Por fim, a parceria explorará a cooperação inovadora em áreas como local ultracompacto e soluções de energia verde, entre outras.

O diretor de Tecnologia da Zain KSA, Eng. Abdulrahman Al-Mufadda, comentou: “Nosso compromisso em impulsionar a transformação digital no Reino foi possível ao combinar investimentos inovadores em tecnologia com soluções digitais pioneiras em vários campos, incluindo computação em nuvem, fintech, suporte a negócios e tecnologias de drones. A Zain KSA tem como missão capacitar uma sociedade digital e apoiar a transição para uma economia digital, em conformidade com a Visão Saudita 2030 e com a estratégia de transformação digital do Reino. Ao fazer parceria com líderes globais de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), incluindo a Huawei, estamos comprometidos em aprimorar a rede da Zain KSA de ponta a ponta por meio da nossa inovação conjunta em tecnologia 5G-Advanced e ao incubar uma série de serviços verticais para digitalização do setor”.

Ritchie Peng, presidente da Linha de Produtos 5G da Huawei, expressou: “Estamos comprometidos em entregar produtos e soluções líderes para as operadoras e ajudá-las a construir redes móveis de alta qualidade por meio de inovações técnicas contínuas. Estamos entusiasmados em trabalhar com a Zain KSA neste projeto 5.5G City e esperamos que esta cooperação permita que nossos produtos e soluções inovadores criem valor comercial e social. Nossa visão é ajudar a Zain KSA a construir melhores redes 5G e, mais importante, liderar a infraestrutura digital”.

O MWC Barcelona 2023 acontece de 27 de fevereiro a 2 de março em Barcelona, na Espanha. Juntamente com operadoras globais, profissionais do setor e líderes de opinião, exploramos tópicos como sucesso comercial do 5G, oportunidades do 5.5G, desenvolvimento verde, transformação digital e nossa visão de usar o modelo de negócios GUIDE para estabelecer as bases para o 5.5G e aproveitar o sucesso do 5G para uma prosperidade ainda maior. Para mais informações, visite: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

Sobre a Zain KSA

A Zain KSA é uma provedora líder de telecomunicações estabelecida no Reino da Arábia Saudita em agosto de 2008 como uma empresa listada. Graçasàsua infraestrutura altamente desenvolvida, a empresa conseguiu se estabelecer como uma operadora de telecomunicações confiável e provedora de serviços digitais cujos serviços incluem serviços de telecomunicações, rede 5G, serviços de pagamento digital, computação em nuvem, soluções IoT, serviços de fibra, drones e muitos outros.

A Zain KSA está comprometida com o desenvolvimento contínuo de sua rede e serviços para alcançar a melhor experiência de atendimento ao cliente para indivíduos, setor privado e instituições governamentais, em linha com as metas da Visão Saudita 2030 e com a transformação digital no Reino da Arábia Saudita que visa fornecer os serviços necessários para uma sociedade inteligente e uma melhor qualidade de vida.

Para obter mais informações sobre a Zain KSA, visite: www.sa.zain.com.

Sobre a Huawei

Fundada em 1987, a Huawei é uma fornecedora líder global de infraestrutura de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes. Temos 197.000 funcionários e operamos em mais de 170 países e regiões, atendendo a mais de três bilhões de pessoas em todo o mundo.

Nossa visão e missão é levar o digital a todas as pessoas, lares e organizações para um mundo totalmente conectado e inteligente. Para isso, trabalharemos em direçãoàconectividade ubíqua e acesso inclusivoàrede, lançando as bases para um mundo inteligente; levar a nuvem e inteligência para todos os quatro cantos da terra para fornecer poder de computação diversificado onde e quando você precisar; construir plataformas digitais para ajudar todos os setores e organizações a se tornarem mais ágeis, eficientes e dinâmicos; e redefinir a experiência do usuário com IA, tornando-a mais inteligente e personalizada para as pessoas em todos os aspectos de suas vidas, seja em casa, em deslocamento, no escritório, se divertindo ou malhando. Para obter mais informações, visite a Huawei online em www.huawei.com ou siga-nos em:

http://www.linkedin.com/company/Huawei



http://www.twitter.com/Huawei



http://www.facebook.com/Huawei



http://www.youtube.com/Huawei

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230302005602/pt/

Contato:

Xu Jing, Huawei Technologies Co.,Ltd, [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE