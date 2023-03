Nova edição do LATAM Telco Vision Forum discute o poder transformador da rede 5G

Acontecerá, nos dias 15 e 16 de março, das 13h às 17h, a segunda edição do simpósio 100% digital LATAM Telco Vision Forum. O evento coordenado pelos veículos latinos Telesemana e TelecomWebinar.com e apoiado pela NEC traz para o centro das discussões o tema “O poder transformador da rede 5G”.

A iniciativa, que já entrou para o calendário dos principais eventos do segmento de telecom na América Latina, atrai a atenção dos profissionais das áreas de operadoras de telecomunicações, data centers e empresas, interessados em conferir o conteúdo trazido por líderes do setor. Para esta edição, por exemplo, já estão confirmadas as presenças dos principais executivos de empresas, como Rakuten, Cisco, Claro, Telefónica Hispam, Equinix, Cirion, Juniper, Infinera, FiBrasil, Accedian, entre outras.

Azita Arvani, gerente geral da Rakuten Mobile Américas e Rakuten Mobile, por exemplo, abordará as lições aprendidas com a implantação da rede 5G Open RAN da Rakuten Mobile. Entre os keynote speakers presentes na programação está, também, o arquiteto principal da Cisco, Marc Culvernehouse, que tratará do tema “Fazendo a diferença com Transport SDN: experiências com as implementações do Cisco Crosswork Network”. Os painéis, por sua vez, reunirão os líderes do setor para falarem sobre soluções de cibersegurança para um mundo digital e dos desafios e oportunidades da chegada da era terabyte na América Latina, além de outras questões.

Ao longo das jornadas também haverá a participação dos analistas das consultorias Omdia e IDC, que vão compartilhar com o público as principais tendências de evolução nos contextos das redes 5G e OpenRAN, das soluções de automação e prevenção, e da segurança nos centros de dados, além de discorrerem sobre as influências da transformação digital no mercado atual, com os temas “Os benefícios e as expectativas do 5G na América Latina” (por Sonia Agnese, analista principal sênior da Omdia para a América Latina) e “Mercado de TI e estratégias digitais de nuvem e segurança para empresas” (por Luciano Saboia, diretor de Telecomunicações do IDC para América Latina).

Representando a NEC na América Latina, a programação contará com a presença de Yasushi Tanabe, CEO, de Roberto Murakami, CTO, e de Kusumoto Yuichi, vice-gerente geral da BU de Telecom. “O LATAM Telco Vision Forum possibilita acompanhar, em um único ambiente virtual, a visão, as experiências e as ideias de expoentes globais do setor das telecomunicações, com mensagens muito importantes para a América Latina”, enfatiza Murakami.

Serviço:

Evento Latam Telco Vision Forum

Data: 15 e 16 de março de 2023

Horário: Das 13h às 17h

Agenda completa e acesso às inscrições https://hubs.li/Q01F4D6B0