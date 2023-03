Nova solução de microcalorímetro para termociclador de bateria da Waters acelera testes no mundo real de meses a semanas

PITTCON 2023 – A Waters Corporation (NYSE:WAT) anunciou hoje uma nova Solução de Microcalorímetro para Termociclador de Bateria da Divisão TA Instruments™ para caracterização de alta resolução de células de bateria. A combinação de instrumento e software permite testes não destrutivos em condições operacionais do mundo real e reduz significativamente o tempo de experimento de meses a semanas, ao mesmo tempo em que fornece informações decisivas para maior eficiência, segurança e estabilidade da bateria.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230320005277/pt/

New Battery Cycler Microcalorimeter Solution from Waters’ TA Instruments Division accelerates validation testing of battery safety, quality, and performance by up to 75%. The hardware-software combination accepts up to 12 batteries simultaneously for charge-discharge and thermal testing allowing scientists to design experiments in multiple configurations. (Photo: Business Wire) Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

“Inovações como nossa solução de microcalorímetro para termociclador de bateria em operação são revolucionárias para o futuro da pesquisa e desenvolvimento de baterias”, disse Jianqing Bennett, Vice-Presidente Sênior de Divisão da TA Instruments da Waters Corporation. “Ela reduz significativamente o tempo de teste em até 75%, enquanto ajuda os pesquisadores a aprender mais sobre como as baterias e seus materiais se comportam e mudam sob condições térmicas e eletroquímicas. Os dados precisos que fornece aos cientistas são essenciais para ajudar a garantir o desempenho e a segurança da bateria.”

A solução combina a alta resolução da TA Instruments TAM IV Isothermal Microcalorimeter e a plataforma integrada TAM Assistant Software com um potenciostato BioLogic VSP-300 (instrumento de pesquisa de bateria), a fim de oferecer detecção exata e rápida de reações parasitas de calor, um indicador precoce da eficiência da bateria. O microcalorímetro para termociclador de bateria suporta testes de três tipos comuns de bateria: moeda, bolsa e 18650 cilíndrica, para carga/descarga e testes térmicos em paralelo. Ele pode maximizar a eficiência do pesquisador com suporte para testes e coleta de dados de até 12 baterias do tamanho de moedas simultaneamente, seis vezes mais do que as ofertas da concorrência.

O TAM Assistant Software de fácil leitura reduz as barreiras técnicas ao treinamento, permitindo que os pesquisadores definam parâmetros e opções de plotagem, bem como interpretem dados agregados para tomar decisões com informação para sua estratégia experimental ou de processo. Esta nova solução permite que os pesquisadores prevejam melhor a vida útil dos eletrólitos, o que auxilia no desenvolvimento de novos eletrólitos e materiais de eletrodos.

Veja as inovações em baterias e polímeros da Waters na PittCon 2023

No estande nº 2406 da PittCon, a Divisão TA Instruments irá expor um conjunto completo de instrumentos, acessórios e software inovadores projetados para promover a pesquisa e o desenvolvimento de projetos de baterias e polímeros sustentáveis. Os participantes podem ver demonstrações e aprender mais sobre novas soluções para simplificar, automatizar e acelerar testes de reologia de fusão de polímeros com o reômetro híbrido Discovery, Acessório de Recorte Automático. Também no estande estará o Acessório de Reologia do Pó, que acelera o desenvolvimento de produtos e a otimização do processo de materiais em pó, ajudando a caracterizar o comportamento de matérias-primas ou novas formulações durante o armazenamento, distribuição, processamento e uso final.

Recursos Adicionais

Sobre a Waters Corporation (www.waters.com)

Waters Corporation (NYSE:WAT), líder mundial em instrumentos analíticos e software, foi pioneira em inovações em cromatografia, espectrometria de massa e análise térmica atendendo às ciências da vida, de materiais e alimentos durante mais de 60 anos. Com mais de 8.200 funcionários em todo o mundo, a Waters opera diretamente em mais de 35 países, incluindo 14 fábricas e com produtos disponíveis em mais de 100 países.

Waters e TA Instruments são marcas comerciais da Waters Corporation.

i Com base na análise da Waters/TA Instruments de informações publicamente disponíveis de portfólios de concorrentes. O TAM IV pode testar e coletar dados para até 12 baterias tipo moeda simultaneamente, contra um máximo de 2 em produtos concorrentes.

ii Com base na análise da Waters/TA Instruments dos métodos tradicionais de triagem de eletrólitos = 2 meses de teste, mas isto varia de 2 a 4 meses em média. Dados internos da Waters/TA Instruments mostram que o tempo de experimento usual para medição de parasitas de ciclo completo usando a solução de microcalorímetro para termociclador de bateria é de cerca de 2 semanas. Mais economia de tempo pode ser obtida ao reduzir a uma faixa de tensão específica (isto é, 4 a 4,2 V).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230320005277/pt/

Contato:

Mídia:

Janice Foley

Gerente Sênior de Relações Públicas

Waters Corporation

[email protected]



+1 617-823-5555

Fonte: BUSINESS WIRE