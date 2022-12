Nova tecnologia antiderrapante é ideal para pisos de áreas externas

As áreas externas dos ambientes têm múltiplas funções e são verdadeiros refúgios do dia a dia. Seja em projetos comerciais ou residenciais, elas buscam a essência da natureza e da tranquilidade. Por isso, a CASACOR deste ano foi palco para a apresentação do uso de porcelanato em diversos ambientes, oferecendo harmonia e modernidade.

Em São Paulo, por exemplo, os paisagistas Catê Poli e João Jadão criaram a Praça Paulista Augusta. Nela, os visitantes da mostra puderam descansar e contemplar o percurso. O mobiliário convidava ao relaxamento e as plantas escolhidas (guaimbê, costela de adão, ciclanto) se adaptam ao indoor. O revestimento Minimalismo Bruto resgatou a aparência do concreto de maneira imponente com formas geométricas puras.

Já na CASACOR Minas Gerais, o Motorhome, assinado pelos arquitetos Silvio Todeschi e Marcos Guimarães, mostrou que a aventura começa antes da viagem. O deck vira uma espreguiçadeira no teto e tem até uma banheira encaixada embaixo do sofá/cama. O porcelanato Audaz conferiu leveza e charme ao espaço externo. Inspirado nas pedras vulcânicas, foi uma das novidades da Expo Revestir 2022 que recebeu o novo tratamento antiderrapante.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

E no Rio Grande do Sul, o Espaço OGAM trouxe uma fenda entre o outono e a primavera. Assinado pelos profissionais do Studio 114, o rooftop convida a se conectar com o infinito particular por meio de uma decoração inspiradora e harmônica. O revestimento Mount Clemo antiderrapante ofereceu design de alta performance, sendo parte do portfólio Pietra Portinari Prime. O destaque está na composição da pedra feita com cascalhos de diferentes tamanhos e tonalidades. Perfeito para ambientes de alto tráfego.

“A proposta foi trazer soluções práticas e seguras para garantir a beleza desses espaços, sobretudo com a nova tecnologia antiderrapante. Entre suas principais vantagens estão o aumento da resistência ao escorregamento, ao desgaste, risco e ataque químico, além de um melhor desempenho quanto a limpeza. Os produtos nas versões HARD, específicas para áreas externas, vem ganhando esse upgrade. Tudo para garantir a segurança das pessoas”, explica Oslaine Bandeira, gerente de marketing e branding da Portinari.