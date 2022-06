Novas atividades da Moranguinho para crianças já estão disponíveis em portal online

Acompanhando os novos episódios da série “Moranguinho Na Cidade Grande”, em que a personagem tem o sonho de ser a maior confeiteira do mundo, o site oficial da Moranguinho está com novas atividades para as crianças.

Desde 1980, a Moranguinho teve diferentes versões que sempre acompanharam os momentos de cada época, com histórias que envolviam a realidade de cada geração. Agora, a personagem quer atingir a geração Alpha com visual e universo renovados.

Pensando nos novos fãs de Moranguinho, o portal oficial da personagem está repleto de atividades para colorir envolvendo a estrela da nova história, já disponível no Youtube e nas principais plataformas de streaming, e todos seus amigos. Além disso, é possível saber um pouco mais sobre cada personagem e acompanhar as novidades da marca.

A nova versão da Moranguinho foi desenvolvida pela empresa canadense de entretenimento WildBrain e vai de encontro ao que a marca acredita ser a principal missão da personagem: inspirar. “A Moranguinho é uma personagem importante na vida de várias pessoas e acreditamos que podemos estimular nas meninas a vontade de transformarem o mundo, usando a personagem como exemplo para incentivar as crianças a valorizarem a amizade, superar desafios e compreender a diversidade”, afirma Michael Riley, Chief Brand Officer da WildBrain.

Na década de 1980, segundo a WildBrain, a imagem da Moranguinho já estava ligada a cerca de US$ 500 milhões em vendas anuais de produtos e, na mesma época, mais de cinco milhões de bonecas da personagem foram vendidas. O Brasil representa o segundo maior público do mundo da marca e perde apenas para os Estados Unidos.

Para conferir as atividades, basta acessar o site oficial da Moranguinho.