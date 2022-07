Novas tecnologias auxiliam o mercado brasileiro de cloud

A atenção às questões regulatórias e de segurança, como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), em um cenário de ampla adesão ao teletrabalho, tem impulsionado o setor de nuvem privada/híbrida do Brasil. É o que aponta o relatório “ISG Provider Lens™ Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Data Center Services and Solutions 2022”, publicado pelo ISG (Information Services Group), empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia.

Segundo o levantamento, as empresas do país estão engajadas com a resiliência e agilidade de suas operações de TI (Tecnologia da Informação), o que repercute em um avanço célere em todos os tipos de serviços de nuvem privada e híbrida.

Neste panorama, Marcio Galbe – CEO & Founder da inov.TI – empresa que atua com cloud on-demand, conta que cloud híbrida, soluções multicloud e 5G são as principais tecnologias que podem auxiliar o mercado de computação em nuvem hoje em dia.

“É fácil de entender o crescimento acelerado da utilização de armazenamento em nuvem nos últimos anos, dada a quantidade de benefícios que a nuvem agrega às empresas”, afirma. “Contudo, de uma forma geral, o cloud computing ganhou esse destaque durante o período de pandemia e trabalho remoto justamente por facilitar o acesso aos dados da empresa sem a necessidade da atuação presencial – e, claro, oferecer isso garantindo a segurança dos dados e informações da organização”, complementa.

Além disso, prossegue o executivo, o cloud permite o compartilhamento de forma eficaz e ágil, resultando no aumento da produtividade dos colaboradores – o que era um receio de líderes e diretores de empresas, a queda no rendimento do trabalho e, consequentemente, a perda de prazos e atividades com menos qualidade.

Para Galbe, o aumento no consumo da nuvem está diretamente ligado à produtividade e é por isso que essa tecnologia cresceu tanto nos dois últimos anos. “O consumo também cresce por se tratar de algo flexível e adaptável a diversas necessidades, o que tornou a nuvem essencial por aliar praticidade, capacidade de armazenamento, preços justos e garantia de atender às demandas prontamente”.

A inov.TI foi avaliada pelo estudo do ISG nos quadrantes “Midmarket Managed Services” e “Managed Hosting” quanto à solidez do portfólio e sua competitividade no mercado. “Com base no resultado dos estudos, a inov.TI se destaca no mercado de cloud em quesitos como infraestrutura resiliente com ferramentas de backup, recuperação de desastres e oferta de uma plataforma de automação avançada para serviços gerenciados de nuvem híbrida”, afirma Galbe.

Abrangência da nuvem no Brasil

Na análise do CEO & Founder da inov.TI, por mais que o uso da nuvem tenha se intensificado no Brasil, este ainda se trata de uma ferramenta relativamente nova, mas com caminho aberto para se firmar como tecnologia fundamental nas empresas.

“A renovação digital das organizações foi ‘forçada’, dada a necessidade do home office. Entretanto, isso gerou inúmeras vantagens para as empresas e seus colaboradores e, com isso, as expectativas para os próximos anos é de constante crescimento dos investimentos em ferramentas tecnológicas, com destaque para a nuvem”, avalia.

Para Galbe, a nuvem também conquistou espaço no país por conta da possibilidade de manter departamentos funcionando sem interrupções e oferecer o aparato necessário para a atuação dos colaboradores direto de suas casas. “A produção não parou, e isso graças à computação em nuvem”.

Por fim, o executivo ressalta que, quando se refere a empresas, não são apenas as organizações privadas que têm apostado no cloud, o que demonstra a ampla abrangência do setor. “Empresas públicas e, até mesmo, os usuários físicos, também se beneficiaram e passaram a consumir mais a nuvem durante o trabalho remoto”, conclui.

