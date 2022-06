Novas tecnologias possibilitam o uso da telecomunicação multicanal

Estar presente em todos os canais de comunicação atuantes na nova tecnologia, como WhatsApp, Facebook, Instagram, e-mail e SMS, é uma das principais necessidades das empresas dos tempos modernos, em função da rapidez com que informações de cunho comercial passaram a ser transmitidas depois da chegada da internet. E ferramentas como o Omnichannel e o PABX Cloud surgem como alternativas que redesenham tais necessidades ligadas à comunicação e à telefonia.

O sistema PABX Cloud, ou PABX em nuvem, surge como fator resultante de uma telefonia que associa o tradicional call center à evolução do IP Cloud, automatizando demandas e retransmissões de ligações, além de permitir gravação de chamadas e o serviço de URA, Unidade de Resposta Audível.

Já o Omnichannel, sistema relacionado com a integração dos diversos canais de comunicação existentes, registra na plataforma o histórico de conversas e armazena informações relevantes enviadas por e-mail, WhatsApp, SMS, Instagram, por exemplo, e diversos outros formatos em um único lugar.

De acordo com Paulo Henrique silva, gerente comercial da Conectel Multioperadora, “a interligação do PABX Cloud com o sistema Omnichannel permite soluções automatizadas, com respostas rápidas e sem fazer uso de interação humana”.

