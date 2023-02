Novo estudo avalia a utilidade do ORi™ da Masimo na redução da hiperoxemia durante a gastrectomia laparoscópica

A Masimo (NASDAQ: MASI) anunciou hoje as conclusões de um estudo prospectivo, duplo-cego, randomizado e controlado publicado na Medicine no qual o Dr. Jin Hee Ahn e sua equipe da Faculdade de Medicina da Universidade Sungkyunkwan em Seul (Coreia do Sul), avaliaram a capacidade do ORi™ da Masimo de auxiliar o corpo médico na orientação da oxigenação suplementar durante a cirurgia eletiva de gastrectomia laparoscópica. A equipe de pesquisa descobriu que a combinação entre o ORi e o monitoramento padrão de saturação de oxigênio (SpO 2 ) reduziu a hiperoxemia em comparação com o monitoramento de SpO 2 sozinho.1

O ORi, disponível fora dos EUA desde 2014, é um parâmetro não invasivo e contínuo destinado a fornecer informações adicionais sobre o status de oxigênio de um paciente submetido a oxigenoterapia. Habilitado pela plataforma de CO-oximetria de pulso rainbow® de vários comprimentos de onda, o ORi é fornecido juntamente com SpO 2 medido pela oximetria de pulso SET® da Masimo clinicamente comprovada.

Ao observar que o uso de oxigênio suplementar durante a cirurgia geral aumenta o risco de hiperoxemia, a equipe de pesquisa procurou avaliar se o ORi contínuo e não invasivo pode melhorar a capacidade do corpo médico de detectar hiperoxemia, uma vez que o monitoramento de SpO 2 sozinho não é capaz de monitorar além de 100% de saturação e que a gasometria arterial tem a desvantagem de ser invasiva e dar resultados intermitentes e tardios. Para testar sua hipótese, a equipe de pesquisa selecionou aleatoriamente 62 pacientes adultos agendados para gastrectomia laparoscópica eletiva em dois grupos: um cuja fração de oxigênio inspirado (FiO 2 ) durante a anestesia foi guiada pelo ORi e monitoramento de SpO 2 (o grupo ORi-SpO 2 , n=30); e um grupo de controle cuja FiO 2 foi guiada apenas pelo monitoramento de SpO 2 (o grupo SpO 2 , n=32). Os pacientes em ambos os grupos foram monitorados com Radical-7® Pulse CO-Oximeters® da Masimo com sensores rainbow®. Além do ORi e da SET® SpO 2 da Masimo, o PVi® (índice de variabilidade pleth) da Masimo foi monitorado como parte do gerenciamento de fluidos direcionado por objetivos.

No grupo ORi-SpO 2 , a FiO 2 foi ajustada para manter o ORi > 0 e < 0,3, com uma avaliação a cada dois a três minutos durante a cirurgia. No grupo SpO 2 , a FiO 2 foi ajustada para manter SpO 2 ≥ 98%, com uma avaliação de forma semelhante a cada dois a três minutos. Para avaliar a incidência de hiperoxemia, o corpo médico registrou a pressão arterial parcial de oxigênio (PaO 2 ), medida usando um analisador de gases sanguíneos ABL-90 FLEX Plus, antes da incisão cirúrgica e uma, duas e três horas após a incisão cirúrgica. A hiperoxemia foi definida como PaO 2 ≥ 100 mmHg e a hiperoxemia grave como PaO 2 ≥ 200 mmHg.

A equipe de pesquisa descobriu que uma hora após a incisão cirúrgica, a PaO 2 foi maior no grupo SpO 2 (250,31 ± 57,39 mmHg) do que no grupo ORi-SpO 2 (170,07 ± 49,39 mmHg) (p < 0,001) e permaneceu consistentemente maior no grupo SpO 2 do que no grupo ORi-SpO 2 ao longo do tempo (p = 0,045). A taxa de hiperoxemia grave foi maior no grupo SpO 2 (84,4%) do que no grupo ORi-SpO 2 (16,7%) uma hora após a incisão (p < 0,001).

A equipe de pesquisa concluiu que “a hiperoxemia no intraoperatório foi reduzida quando a FiO 2 foi ajustada com base na combinação de ORi e SpO 2 em comparação com somente SpO 2 em pacientes submetidos a gastrectomia laparoscópica”.

O ORi ainda não recebeu autorização da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos Estados Unidos e não está disponível no país.

Sobre a Masimo

A Masimo (NASDAQ: MASI) é uma empresa mundial de tecnologia médica que desenvolve e produz uma ampla linha de tecnologias de monitoramento líderes do setor, incluindo medições inovadoras, sensores, monitores de pacientes e soluções de automação e conectividade. Além disso, a Masimo Consumer Audio é o lar de oito marcas de áudio emblemáticas, incluindo Bowers & Wilkins, Denon, Marantz e Polk Audio. Nossa missão é melhorar a vida, melhorar os resultados dos pacientes e reduzir o custo dos cuidados de saúde. A oximetria de pulso SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™ da Masimo, introduzida em 1995, demonstrou em mais de 100 estudos independentes e objetivos superar outras tecnologias de oximetria de pulso2. O SET® da Masimo também demonstrou ajudar os médicos a reduzir a retinopatia grave de prematuridade em neonatos3, melhorar a triagem para detectar doença cardíaca congênita em recém-nascidos4 e, quando usados para monitoramento contínuo com o Patient SafetyNet™ da Masimo em enfermarias pós-cirúrgicas, reduzir as ativações da equipe de resposta rápida, transferências de UTI e custos5-8. Estima-se que o SET® da Masimo é usado em mais de 200 milhões de pacientes nos principais hospitais e outros estabelecimentos de saúde no mundo inteiro9 e é a principal oximetria de pulso em nove dos 10 principais hospitais, conforme classificado no “Best Hospitals Honor Roll 2022-23” do U.S. News and World Report10. Em 2005, a Masimo introduziu a tecnologia rainbow® Pulse CO-Oximetry, permitindo o monitoramento contínuo e não invasivo de constituintes do sangue que anteriormente só podiam ser medidos de forma invasiva, incluindo hemoglobina total (SpHb®), teor de oxigênio (SpOC™), carboxihemoglobina (SpCO®), metemoglobina (SpMet®), índice de variabilidade pleth (PVi®), RPVi™ (rainbow® PVi) e índice de reserva de oxigênio (ORi™). Em 2013, a Masimo apresentou a plataforma de conectividade e monitoramento de pacientes Root®, criada desde o início para ser o mais flexível e expansível possível para facilitar a adição de outras tecnologias de monitoramento da Masimo e de terceiros. As principais adições da Masimo incluem o monitoramento de função cerebral SedLine® de próxima geração, a oximetria regional O3® e a capnografia ISA™ com linhas de amostragem NomoLine®. A família da Masimo de Pulse CO-Oximeters® de monitoramento contínuo e pontual inclui dispositivos projetados para uso em uma variedade de cenários clínicos e não clínicos, incluindo tecnologia vestível sem fio, como Radius-7®, Radius PPG® e Radius VSM™, dispositivos portáteis como Rad-67®, oxímetros de pulso de dedo como MightySat® Rx e dispositivos disponíveis para uso no hospital e em casa, como Rad-97®. As soluções de conectividade e automação hospitalar e residencial da Masimo estão centradas na plataforma Masimo Hospital Automation™ e incluem Iris® Gateway, iSirona™, Patient SafetyNet, Replica®, Halo ION®, UniView®, UniView :60™ e Masimo SafetyNet®. Seu crescente portfólio de soluções de saúde e bem-estar inclui Radius Tº® e o relógio W1™ da Masimo. Para mais informações sobre a Masimo e seus produtos, acesse www.masimo.com. Os estudos clínicos publicados sobre produtos da Masimo podem ser encontrados em www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

ORi, RPVi e Radius VSM não receberam autorização 510(k) da FDA e não estão disponíveis para venda nos Estados Unidos. O uso da marca registrada Patient SafetyNet está sob licença do University HealthSystem Consortium.

