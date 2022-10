Número de compositores cresce no Brasil nos últimos 5 anos

Um compositor ou autor é quem cria uma obra musical, seja por meio da letra, da melodia ou de ambas. É um dos elos fundamentais da cadeia produtiva da música, já que, com a sua criatividade e inspiração, contribui para as novidades musicais que surgem a cada dia. Nesta sexta, dia 07, é celebrado o Dia do Compositor Brasileiro e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um estudo especial sobre os compositores nacionais em seu banco de dados. Nos últimos cinco anos, houve um crescimento de 55% na quantidade de cadastros de compositores brasileiros, que estão filiados a uma das sete associações de música – Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC – que formam a gestão coletiva com o Ecad.

O levantamento também apontou em quais regiões do Brasil atualmente há mais cadastros de compositores na gestão coletiva da música. A região Sudeste lidera o levantamento, com a participação de 62% dos compositores que indicaram a sua unidade federativa no cadastro. Na segunda colocação, a região Nordeste teve a participação em 16% dos cadastros. Logo em seguida, ficou a região Sul, com 11%; a Centro-oeste, com 8%; e a Norte, com 2%. Não foi possível identificar a região de 10% dos compositores cadastrados porque esses não informaram seu estado.

Novas canções

Ainda de acordo com um estudo do Ecad, a cada mês, em média, 100 mil novas obras musicais nacionais e estrangeiras são cadastradas na gestão coletiva da música no Brasil. Atualmente existem mais de 17 milhões de canções cadastradas pelos compositores, mais que o dobro do que existia há cinco anos, quando eram cerca de 8 milhões. Essas canções são cadastradas nas sete associações de música que administram o Ecad e o cadastro é fundamental para que todos os compositores e artistas possam garantir seus direitos autorais de execução pública.

O banco de dados da gestão coletiva da música é um dos maiores da América Latina. Conta com mais de 4,5 milhões de titulares de músicas nacionais e estrangeiros de todas as categorias: compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos. Atualmente, 84% desses titulares são compositores.

Toda a gestão coletiva da música atua de forma conjunta para que o trabalho de compositores seja reconhecido e valorizado por meio do pagamento do direito autoral, assim como o de intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos. É por meio da filiação às associações que os titulares de música garantem o pagamento quando suas canções são tocadas publicamente.

O Ecad é uma instituição privada e sem fins lucrativos, responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais de execução pública no Brasil, que existe para impulsionar a música como arte e como negócio. É o elo que conecta compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos aos canais e espaços onde a música toca e emociona as pessoas.