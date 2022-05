O 76º aniversário da República Italiana é comemorado em Santo André

O dia 2 de junho é o feriado nacional mais importante da Itália, pois há 76 anos o país escolhia entre a monarquia e a república por meio de um referendo. Após a Segunda Guerra Mundial e a queda do fascismo, a população foi às urnas e alterou o sistema de governo para a república.

Nesse dia, são realizadas grandes manifestações populares e a principal cerimônia oficial acontece em Roma, quando o presidente da República repousa uma grande coroa de louros em homenagem ao Soldado Desconhecido (Milite Ignoto) no Altar da Pátria. Depois, há um desfile militar na Via dei Fori Imperiale. Outro grande momento é a parada militar com a exibição da Frecce Tricolori, uma espécie de Esquadrilha da Fumaça aqui no Brasil, na qual aviões da Força Aérea Italiana colorem o céu com as cores da bandeira da Itália: verde, branco e vermelho.

A Festa della Repubblica também é relembrada pela Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Santo André, criada há 122 com a finalidade de preservar na memória dos cidadãos a importância da colônia italiana para o desenvolvimento da região do Grande ABC, além de destacar os desafios e as dificuldades que os imigrantes enfrentaram quando nela chegaram.

“A República Italiana foi um marco importante para a maioria dos italianos e não podemos deixar de celebrar a data. Auguri a tutti gli italiani (Saudações a todos os italianos)”, ressalta o presidente da Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira, Etel Benatti.