O Empire State Building será iluminado em comemoração ao 50o aniversário de “The Dark Side of the Moon” do Pink Floyd

Na sexta-feira, 24 de março, o Empire State Building (ESB) irá comemorar o 50o aniversário do lendário álbum do Pink Floyd, “The Dark Side of the Moon” (“O Lado Escuro da Lua”), com uma versão especial de aniversário da famosa capa do álbum original para girar em seu mastro.

“‘The Dark Side of the Moon’ é um álbum tão autêntico, mundial e icônico como o Empire State Building é um edifício, então é lógico comemorar no topo da mundialmente famosa torre do ESB”, disse Anthony E. Malkin, presidente de conselho, presidente e diretor executivo da Empire State Realty Trust. “No dia 24 de março, será comemorado este marcante aniversário ao lado da multidão de fãs do Pink Floyd em todo o mundo.”

Lançado em 1973, “The Dark Side of the Moon” é um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos, com mais de 45 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. O álbum é elogiado por suas técnicas de produção inovadoras e uso criativo de instrumentos, que influenciou inúmeros artistas ao longo de seus 50 anos de história.

O Pink Floyd irá lançar um novo box de luxo naquele dia, que inclui CD e vinil estendido do álbum de estúdio remasterizado de 2023 e áudio Blu-ray + DVD com a mixagem 5.1 original e versões estéreo remasterizadas. O conjunto de luxo também irá incluir o novo disco Blu-ray do Atmos mix, CD e LP do “The Dark Side of the Moon – ao vivo no Wembley Empire Pool, Londres em 1974″, um livro de fotos de capa dura com 160 páginas, um livro de música, réplica de singles de 7” e fatos memoráveis.

A exibição terá início ao pôr do sol e poderá ser vista em toda a cidade de Nova York, bem como online no Empire State Building Live Cam. Mais informações sobre o Pink Floyd e o 50o aniversário do “The Dark Side of the Moon” pode ser encontrado online. Material de arquivo de alta resolução da iluminação dinâmica pode ser baixado aqui. Mais informação sobre as luzes da torre mundialmente famosas do Empire State Building pode ser encontrada online.

Sobre o Empire State Building

Empire State Building, o “Edifício Mais Famoso do Mundo”, propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se eleva 1.454 pés acima da Midtown Manhattan, da baseàantena. A repaginação de US$ 165 milhões da Observatory Experience do Empire State Building cria uma experiência totalmente nova com uma entrada dedicada para convidados, um museu interativo com nove galerias e um observatório redesenhado no 102o andar com janelas do piso ao teto. A jornada para o mundialmente famoso observatório do 86o andar, o único observatório ao ar livre em 360° com vistas de Nova York e mais além, orienta os visitantes em toda a sua experiência na cidade de Nova York e cobre tudo, desde a história icônica do edifício até seu lugar atual na cultura pop. A Observatory Experience do Empire State Building recebe milhões de visitantes todos os anos e foi declarada o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber, a atração nº 1 nos EUA na escolha dos viajantes do Tripadvisor: Best of the Best em 2022 e atração nº 1 da cidade de Nova York pela Lonely Planet.

Desde 2011, o edifício funciona totalmente com eletricidade eólica renovável, sendo que seus muitos andares abrigam uma gama diversificada de locatários de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, bem como opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informação e ingressos para a Observatory Experience, acesse esbnyc.com ou siga o Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok do edifício.

Fonte: Empire State Realty Trust, Inc.



