O caminho para o empreendedorismo que dá certo é o tema de evento em SP

O Brasil vive um cenário de impulso ao empreendedorismo. Dados oficiais dão conta de que, em 2021, foram 3,9 milhões de empreendimentos formalizados, como micro e pequenas empresas ou microempreendedores individuais (MEIs), o que significa um crescimento de 19,8% com relação ao ano anterior.

É um movimento que especialistas também enxergam como diretamente relacionado ao impacto de fatores como a globalização e a tecnologia para as relações sociais e de trabalho. O cenário já anteriormente observado e que se intensificou na pandemia aumenta significativamente a engrenagem da chamada gig economy, relacionada à atividade dos profissionais autônomos, em geral, trabalhando remotamente e com o suporte da tecnologia.

A pesquisa Global Gig-Economy Index, realizada em 2019, aponta o Brasil como o terceiro em crescimento desse novo formato no conjunto das nações pesquisadas.

Educação a serviço de novos negócios

Diante de tantas novas empresas surgindo e reforçando uma já reconhecida vocação brasileira para empreender, também se impõe o desafio de preparar os novos empresários para uma jornada eficiente. Afinal, como também apontam levantamentos do SEBRAE, cerca de 30% dos pequenos negócios brasileiros não resistem aos primeiros dois anos de atividade.

São indicativos claros do quanto se fazem necessários os espaços abertos ao debate quanto aos princípios para empreender com sucesso, como se propõe a ser a imersão Empreendedor de Sucesso. Serão dois dias de intensa programação, com as maiores autoridades nacionais nas áreas de empreendedorismo e negócios. Do rol de palestrantes, constam Caio Carneiro, Bettina Rudolph, Roberto Navarro e Felipe Molero. São autoridades nas áreas de empreendedorismo e finanças, falando sobre temas fundamentais para a condução de negócios assertivos.

“Nosso objetivo é oferecer uma experiência imersiva e exclusiva para empreendedores que buscam entender e dominar o caminho para criar, consolidar e escalar negócios de sucesso”, comenta Marco San, CEO da Escola da Riqueza, que assina o evento. A Imersão Empreendedor de Sucesso acontece nos dias 04 e 05 de agosto, no Teatro Gazeta, em plena Avenida Paulista.

SERVIÇO

Imersão Empreendedor de Sucesso

04 e 05 de agosto

Teatro Gazeta São Paulo

Av. Paulista, 900 – Bela Vista, São Paulo – SP

Para saber mais: www.escoladariqueza.com.br