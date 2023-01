O relatório FarEye’s Eye on Last Mile Delivery descobre que 84% dos varejistas não têm controle de suas redes de entrega terceirizadas

O relatório FarEyeEye on Last-mile Delivery, conduzido com a Researchscape International, explora as prioridades e oportunidades de entrega de última milha dos varejistas e provedores de logística nos próximos cinco anos.

Desde 2020, a entrega de última milha passou por uma transformação, resultando em um processo complexo, caro, ineficiente e insustentável. Para reduzir os crescentes custos de entrega de última milha, a pesquisa da FarEye revelou que 57% dos varejistas terceirizaram suas redes de entrega nos últimos cinco anos, mas 84% dos varejistas afirmam que sua organização precisa de mais controle sobre suas redes de entrega terceirizadas.

Em um clima em que o crescimento da receita, a eficiência e a sustentabilidade são as principais prioridades de todas as empresas, as estratégias de entrega de última milha devem se adaptar para equilibrar a redução dos custos de entrega e a melhoria das experiências do consumidor.

Varejistas favorecem redes de entrega terceirizadas que carecem de controle

As redes de entrega terceirizadas geram custos mais baixos, entrega mais rápida e maior capacidade, mas sacrificam o controle sobre o rastreamento de pedidos e uma experiência de marca para o consumidor. A tendência dos varejistas de terceirizar suas redes de entrega contrasta com o fato de que apenas 27% dos varejistas estão usando uma plataforma de entrega de última milha, mas 72% acreditam que é extremamente ou muito benéfico mesclar todas as soluções de tecnologia em uma plataforma, oferecendo uma visão única, mais agilidade, controle e menor custo.

“Para os varejistas que não têm escala para sua própria frota de motoristas, a terceirização de suas redes de entrega é a maneira mais econômica de entregar com flexibilidade; entretanto, a desvantagem é menos controle”, afirmou Stephane Gagne, vice-presidente de produto, FarEye. “Em vez de terceirizar toda a sua rede logística de última milha, os varejistas devem considerar ter sua própria plataforma de última milha que lhes proporcione a flexibilidade de experimentar diferentes abordagens híbridas de várias transportadoras, terceirização em alguns mercados e terceirização em outros. Isso ofereceria o nível de controle e visibilidade que eles buscam, mantendo uma experiência de consumo superior”.

As principais prioridades dos varejistas são equilibrar o custo de entrega e a satisfação do consumidor

A entrega de última milha é cara, respondendo por 53% dos custos gerais de envio. Cinquenta e cinco por cento dos varejistas pesquisados estão focados em reduzir o custo de entrega nos próximos cinco anos, além de aumentar a satisfação do cliente (53%) como suas duas principais prioridades.

Os principais fatores que contribuem para o alto custo da entrega de última milha incluem: combustível (59%), localização do endereço (39%), mão de obra (36%) e falha na primeira entrega (34%). A velocidade de entrega é um fator contribuinte, pois apenas 44% dos varejistas relataram que todas ou quase todas as suas entregas são feitas no prazo hoje. Entretanto, os varejistas têm a meta de aumentar essa taxa para quase 70% em 2027. Além disso, 35% dos varejistas relataram oferecer entrega no mesmo dia ou no dia seguinte e 64% pretendem oferecê-lo até 2027.

“Em vez de velocidade, os varejistas devem considerar melhorar a confiabilidade dos pedidos por meio de IA e tecnologia de aprendizado de máquina que os ajudará a encaminhar os pedidos com precisão e eficiência e garantir que a alocação da transportadora e os níveis de capacidade correspondamàdemanda”, observou Gagne.

Prioridades de crescimento de entrega de última milha

Em termos de perspectiva de entrega de última milha, 66% dos varejistas esperam que seus orçamentos para a tecnologia de entrega de última milha cresçam nos próximos cinco anos, e 78% dos varejistas afirmam que provavelmente mudarão ou comprarão uma nova solução de entrega de última milha em os próximos um a dois anos. Quarenta e oito por cento dos varejistas esperam comprar uma plataforma de entrega de última milha nos próximos cinco anos, em vez de construir sua própria plataforma (32%).

Até 2027, os varejistas também planejam expandir suas frotas de transportadoras para serem mais sustentáveis. Sessenta por cento dos entrevistados EMEA e APAC e 40% dos entrevistados dos EUA planejam usar veículos elétricos em suas frotas nos próximos cinco anos. Os veículos autônomos são uma prioridade para 43% dos entrevistados da APAC, 25% dos entrevistados dos EUA e 20% dos entrevistados da EMEA, e os drones foram uma prioridade para 34% dos entrevistados da APAC, 29% dos entrevistados da EMEA e 22% dos entrevistados dos EUA, nos próximos cinco anos.

Metodologia de pesquisa

A pesquisa FarEye Eye on Last-mile Delivery será lançada em duas partes, em janeiro e fevereiro de 2023. FarEye analisou as respostas de 300 líderes de varejo e logística com responsabilidade por logística e operações de varejo nos EUA (32%), EMEA (36 %) e regiões APAC (32%).

Sobre a FarEye

A plataforma de Gerenciamento de Entrega da FarEye transforma as entregas em uma vantagem competitiva. Empresas de varejo, comércio eletrônico e logística de terceiros utilizam a combinação exclusiva da FarEye de orquestração, visibilidade em tempo real e experiências de clientes de marcas para simplificar a complexa logística da etapa final de entrega. A plataforma da FarEye possibilita que as empresas aumentem a fidelidade e a satisfação do consumidor, reduzam custos e melhorem a eficiência operacional. A FarEye tem mais de 150 clientes em 30 países e cinco escritórios no mundo todo. FarEye, a primeira escolha para a última milha.

