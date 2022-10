Objective agrega em governança corporativa com nova CFO e novo conselheiro

A Objective Solutions anunciou nesta sexta-feira (21) a integração de dois executivos de mercado para fortalecer a governança corporativa da companhia. Claudia Dantas e Jorge Sellmer, assumiram respectivamente as posições de CFO (Chief Financial Officer) e Conselheiro Consultivo.

Claudia Dantas é executiva com sólida experiência em gestão financeira e estratégica, atuou em instituições financeiras, empresas de tecnologias e mídia digital. Sua trajetória é marcada por operações de captação de investimentos com Private Equity, M&A e IPO.

“Estou muito feliz em integrar o time Objective, meu desafio nesta nova jornada é implementar uma área de Finanças com um olhar mais voltado ao negócio, capaz de interagir com as áreas de operações e comercial como apoio na tomada de decisão, além de, fortalecer a governança corporativa, com foco na inovação e crescimento sustentável,” destaca Claudia.

A nova CFO da Objective é Administradora e Conselheira de Administração formada pelo IBGC, pós-graduada em Gestão de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas/FGV e MBA Executivo pela Fundação Alvares Penteado/FAAP. Além disso, é Diretora de Alianças Estratégicas da W-CFO Brazil, grupo de mulheres líderes na área financeira que incentivam a representatividade feminina em cargos de liderança nas empresas.

“A Claudia traz uma visão mais robusta de mercado que atribui valor ao crescimento da Objective e seu amadurecimento. Sua experiência vai agregar aos processos internos e a estratégia de governança corporativa,” destaca Júlio Nascimento, sócio e investidor da Objective.

O novo Conselheiro Consultivo da Objective é Jorge Sellmer, formado em Tecnologia da Informação e Gestão de Negócios, possui grande experiência como executivo em empresas de IT Services como a Resource IT, BRQ Digital e GET.

“A vasta experiência do Jorge complementa o conselho e traz diversidade de perspectivas e opiniões, fatores fundamentais no crescimento da companhia,” considera Júlio Nascimento, sócio e investidor da Objective.

Para a Objective, a governança corporativa tem papel fundamental no direcionamento e nas projeções da empresa para o futuro. Nesse sentido, tem através de seus três conselheiros independentes Yuryi Ferber, CEO da BriTech, Cesar Bertini, Sócio e Diretor na Smart Money Ventures e Jorge Sellmer, executivo em empresas de IT Services, uma visão ampla do mercado que agrega valor junto a expertise da governança interna.

“A Objective pretende com essas mudanças ampliar ainda mais sua visão estratégica com base em seu crescimento e nas projeções futuras. Temos expectativas de crescer 35% ao ano, para isso, apostamos em agregar novas perspectivas à governança da empresa como o primeiro passo,” destaca João Paulo Miranda, CEO da Objective.

Sobre a Objective

A Objective é uma multinacional brasileira criada há 27 anos por amigos desenvolvedores que desejavam romper as barreiras tecnológicas através de produtos digitais, consultoria e desenvolvimento de software. A companhia possui mais de 600 especialistas inquietos e criativos com foco na qualidade além da entrega e com o propósito de gerar valor para empresas em diversos segmentos do mercado nas suas jornadas de transformação digital.

Com sede em São Paulo, a Objective atua no modelo remoto e com escritórios em Curitiba-PR, Maringá-PR, Chicago-IL, cidade do Porto-PT e Toronto, CA, a empresa opera com equipes multidisciplinares de alta performance que desenvolvem habilidades gerenciais e operacionais com foco na eficácia e eficiência da entrega.