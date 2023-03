Oferecer Wi-Fi grátis em bar e restaurante gera mais vendas

Bares e restaurantes costumam ser um dos lugares públicos onde as pessoas mais passam seu tempo. Afinal, na maioria das vezes, são momentos de lazer usados para desfrutar de boa comida e bebida. Mas, diante de um mercado de food service extremamente competitivo, muitos empreendedores têm dificuldades de encontrar meios para destacar seu bar ou restaurante e atrair a clientela.

Uma pesquisa, realizada pela TIC Domicílios, revelou que a população brasileira prefere utilizar mais as redes sem fio (Wi-Fi) do que os planos de dados móveis (4G/5G). Enquanto somente 17% das pessoas da área urbana possuem rede móvel, 64% têm rede Wi-Fi.

Pensando que o mundo está cada vez mais conectado, é interessante adotar como uma das estratégias para alavancar o negócio, o Wi-Fi gratuito por meio de um Hotspot. Oferecer uma conexão de alta qualidade pode ser um fator decisivo para reter clientes. Especialmente para bares e restaurantes, os Hotspots Wi-Fi oferecem muitas vantagens e, uma das principais delas, é a possibilidade de criar um ambiente mais agradável para o cliente, melhorando sua experiência no local.

Hotspot Wi-Fi e sua importância

Hotspot é um ponto de conexão Wi-Fi aberto e gratuito que permite o acesso por meio de autenticação – seja de um cadastro direto ou a partir do login social – que usa dados previamente cadastrados pelo usuário em uma rede social ou banco de dados, dispensando o uso de senhas.

Em outras palavras, é a rede Wi-Fi que um estabelecimento oferece para os seus visitantes. É especialmente utilizada em bares, restaurantes ou qualquer lugar que tenha grande fluxo ou permanência de pessoas.

De acordo com o Responsável de Negócios do WiFire, Fábio Carvalho, com a conexão Wi-Fi gratuita, os clientes podem acessar suas redes sociais, enviar e-mails, trabalhar remotamente e assistir séries, por exemplo. “Isso cria um ambiente mais usual para o público, aumentando o tempo que passam no estabelecimento e, consequentemente, o consumo dentro do bar ou restauante”, menciona Carvalho.

Além disso, oferecer um Hotspot Wi-Fi no bar ou restaurante pode ser uma forma eficiente de fidelizar a clientela. “Se um cliente sabe que pode contar com uma conexão Wi-Fi gratuita e de qualidade em um food service, é mais provável que ele volte e se torne um cliente fiel”, completa o Responsável de Negócios do WiFire.

Hotspot Wi-Fi para alavancar o bar ou restaurante

Quando um cliente entra no estabelecimento e se conecta ao Wi-Fi gratuito através do Hotspot, ele precisa preencher alguns dados pessoais, como nome e e-mail, ou será conectado através das redes sociais – que também possuem dados pessoais. Assim, o usuário automaticamente está disponibilizando algumas de suas informações.

O Hotspot permite, então, coletar e utilizar esses dados para favorecer o negócio. Isso porque, com essas informações, é possível desenvolver lançamentos, promoções e ações de marketing e conteúdos.

Implementação do Hotspot Wi-Fi

O Responsável de Negócios do WiFire evidencia que, ao implementar um hotspot Wi-Fi no estabelecimento, é importante ter em mente que a velocidade e a segurança da conexão são essenciais para garantir uma experiência positiva aos clientes. Além disso, investir em um software para gestão de hotspots com recursos completos pode ajudar a oferecer Wi-Fi de forma prática e eficiente, bem como transformar a rede em uma ferramenta de relacionamento com o público”, completa.

Há opções no mercado, que além de fornecer o Wi-Fi com acesso personalizado por meio da autenticação, permite criar e automatizar ações de marketing com envio de mensagens por e-mail ou SMS; criar pesquisas de satisfação; realizar a coleta e gestão de dados dos perfis e comportamentos dos clientes; utilizar recursos de distribuição de banda e limites de tempo de acesso da conexão; e integrar aos sistemas via webhooks ou API. Como é o caso do software WiFire Hotspot.