Oito aeroportos australianos adotam a solução de controle de fronteiras de ponta

Em 2019, a IDEMIA venceu a primeira fase do contrato para atualizar os antigos sistemas de desembarque dos aeroportos australianos por meio de seus quiosques biométricos de autoatendimento, conhecidos localmente como “Gen3 Kiosk”. A solução passou por rigorosos testes sistêmicos e de experiência do usuário aplicados pelo Ministério do Interior e pela Polícia de Fronteira Australiana, bem como por embarques reais. Após todas as aprovações governamentais, o sistema foi implantado nos aeroportos de Darwin, Adelaide, Brisbane, Cairns, Coolangatta, Melbourne, Perth e Sydney. A instalação de 109 quiosques no final de 2021 marcou a conclusão da primeira fase do contrato.

A segunda fase do contrato envolve a entrega de eGates, em parceria com a empresa brasileira DIGICON, que incorporam funções e capacidades biométricas — os passageiros passam por uma verificação inicial de seu passaporte e biometria (1:1) no “Gen3 Kiosk”, o que permitirá a checagem final no eGate DIGICON DFLOW e DPASS, somado a tecnologia biométrica da IDEMIA MFACE e motor muiltibiométrico MBSS. Com esta solução não há necessidade de um passaporte, pois o rosto do passageiro é usado como token e prova de sua identidade, garantindo uma experiência suave e sem estresse.

Após o lockdown, a Austrália agora está mais bem preparada para receber passageiros nacionais e internacionais em suas fronteiras, promovendo uma jornada do passageiro sem obstáculos.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

“Estamos muito satisfeitos que o governo australiano tenha mais uma vez selecionado a IDEMIA como sua parceira na melhora da jornada dos passageiros no país. Estamos orgulhosos desta parceria de 18 anos, que agora se fortalece ainda mais. A solução de controle de fronteiras Gen3 apresenta recursos biométricos que não apenas simplificam a experiência aeroportuária do passageiro, mas também reforçam a segurança. Este é o resultado da dedicação da equipe da IDEMIA em implantar uma solução e à frente do mercado”, disse Wee Liang TAN, vice-presidente sênior de Segurança Pública e Identidade da IDEMIA na região Ásia-Pacífico.