Online Applications se posiciona no mercado financeiro junto a Volaree Capital

O grupo Online Participações LTDA, detentor da empresa Online Applications, concluiu o acordo de investimentos que resultará na compra de uma porcentagem da fintech Volaree Capital ao longo dos próximos 24 meses. Esta participação é o marco oficial do ingresso da empresa de tecnologia de Campinas no mercado financeiro.

“A ideia é oferecer serviços financeiros à nossa base de clientes, como por exemplo a antecipação de recebíveis. Esta é uma forma de agregarmos ainda mais valor para o nosso ecossistema, e abrir uma nova linha de negócios. Já foram feitos testes ao longo dos últimos meses e identificamos um potencial enorme que, em conjunto com a Volaree, será ofertado nos próximos meses”, conta Wesley Silva, CEO e cofundador da Online Applications.

Há mais de 2 anos no mercado, a fintech Volaree Capital conta com a liderança de Daniel Guesso Pereira e Davidson Costa de Oliveira. Os executivos possuem mais de 15 anos de experiência no mercado de antecipação de recebíveis e já estruturaram operações em grandes varejistas, indústrias e bancos.

“Davidson e eu identificamos que o mercado ainda é carente de boas soluções de antecipação de recebíveis e, infelizmente, possuem um certo preconceito com esta modalidade de geração de caixa. A Volaree nasceu para educar o mercado e oferecer o melhor produto de antecipação de recebíveis que já existiu. Nossa plataforma conecta clientes e fornecedores promovendo uma negociação simples, segura e eficaz. Enfim, onde existe pagamento a prazo, existe possibilidade de fazermos negócio”, explica Daniel Guesso Pereira, cofundador da Volaree Capital.

A meta promissora da Online Applications é construir a maior plataforma de antecipação de recebíveis do mercado, com a união da inteligência tecnológica da empresa com a experiência financeira da Volaree Capital. Atualmente as empresas já processam mais de R$ 100 bilhões anuais em volume potencial de negócios. Tudo isso dentro de um ecossistema tecnológico que atende os mais exigentes critérios de governança, além de conexão com ERPs, inteligência artificial e mineração de dados, que permitirão satisfazer as necessidades dos clientes de forma organizada, rentável e estratégica.